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شن غارات جوية واسعة على غزة

10/11/2023 11:21:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، عبر منصة "أكس"، أنه يشن حاليا "ضربات واسعة النطاق" على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

والجدير بالذكر أن معركة طوفان الاقصى التي دخلت يومها السادس، اندلعت السبت بعد هجوم مباغت شنته "حماس" على إسرائيل التي أعلنت الحرب على الحركة وشنت غارات على غزة.

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