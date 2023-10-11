نتنياهو في الغرفة وليس الفيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يوصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو أنه أفضل "بائع كلام" في العصر الحديث، وهي ميزة جعلته يبيع الوهم للعالم بمهارات تسويقية أخفت دوما تطرفه الأيديولوجي الشديد، وهو التطرف الذي انعكس على شكل سياسات جر فيها إسرائيل دوما إلى التطرف معه.
أورد الملك عبدالله الثاني في كتابه "الفرصة الأخيرة" اقتباسا عن إيهود باراك، الذي وصف نتنياهو بقوله:
" لم يترك نتنياهو حفرة إلا وقع فيها، والمشكلة الكبرى في أنه لا يسقط في الحفرة وحده لكنه يأخذ البلد برمته معه"!
بعد عقد وثلاثة أعوام، فإن الحفرة التي يعد نتنياهو نفسه للسقوط فيها كبيرة تتسع الإقليم كله في عالم لا يحتمل بالمطلق هزات جديدة ولا حروبا لا نهايات لها.
منذ بداية الحرب الأخيرة التي كانت في الحقيقة انفجارا فلسطينيا حتميا صنعته تراكمية سياسات التطرف التي صاغها على مهل بنيامين نتنياهو وطوال سنوات خلت، وأنا أحاول فهم تلك الشخصية القلقة والمقلقة في التاريخ السياسي الحديث للشرق الأوسط.
شخصية ملتبسة ولزجة دفعت رجلا معروفا بهدوئه وإيمانه اليقيني بالسلام مثل الملك الراحل الحسين بن طلال أن يوجه رسالة قاسية مليئة بالتقريع لنتنياهو عام 1997، قال فيها الملك الراحل:
(..إذا كانت نيتك استدراج إخوتنا الفلسطينيين إلى مقاومة مسلحة حتمية فما عليك إلا أن ترسل جرافاتك إلى المكان المقترح لإقامة المستوطنات دون أن تفعل شيئاً للاعتراف بمشاعر الفلسطينيين والعرب وغضبهم وشعورهم باليأس ودون أن تقوم بتحسين هذا الوضع من قواتك المسلحة القوية التي تحيط بالمدن الفلسطينية بارتكاب الجرائم بما قد ينتج عنه هجرة جديدة للمعذبين من الفلسطينيين من بلادهم وبلاد آبائهم فتكون بذلك قد أنهيت عملية السلام إلى الأبد، ..لماذا هذا الإذلال المستمر والمقصور لمن يسمون شركاءك في السلام من الفلسطينيين.)
ومن المرويات، أن الملك الراحل كان دوما يردد على مسامع رجال دولته "لا تثقوا أبدا بنتنياهو".
وفي سياق فهم تلك الشخصية بدأت بقراءة أكثر عمقا لكتاب نتنياهو الأكثر شهرة والمنشور أوائل تسعينيات القرن الماضي وعنوانه "مكان تحت الشمس" وفيه رؤية واضحة لا التباسات فيه لما يؤمن به الرجل الذي يمسك دفة قيادة إسرائيل كأطول رئيس وزراء لها واستطاع بمهاراته الاستثنائية في بيع الكلام والوهم أن يحول المزاج العام الإسرائيلي كله إلى اليمين المتطرف فصنع الحروب والأزمات وكان القاتل الحقيقي لأي فرصة سلام في الشرق الأوسط.
في كتابه يذكر نتنياهو أنه لا يمكن لإسرائيل تحقيق الأمن في الشرق الأوسط إلا عبر قوة الردع المعتمدة على قوة الحسم، مؤكدا أن القوة هي التي أجبرت الدول العربية على توقيع معاهدات سلام مع إسرائيل وليس الرغبة بالسلام.
ويتبنى“نتينياهو” في كتابه نظرية عنصرية تجاه العرب، حيث يرى أن التعامل الأجدى معهم مبني على صيغة القوة، معتبرا إياهم أمة لا نفع منها، لكن الأخطر في كتابه رؤيته للأردن نفسه حين يقول:
( بالتأكيد، لا داعي لتحويل الأردن إلى“دولة فلسطينية” فقد كانت هكذا منذ يوم ولادتها).
على العالم أن يقرأ نتنياهو نفسه وكل ما يمثله من منهجية إقصائية سبقت حضور داعش بسنوات طويلة، وهو الذي وصفه خصمه السياسي إيهود باراك عام 2017 متسائلا:
"هل تعتمد على عنزة عمياء كهذه في إدارة شئون الدولة البالغة الحساسية؟" مضيفا عن أخطر شخصية في تاريخ الشرق الأوسط بقوله:
"نتنياهو مغناطيس للفاسدين وكل الدائرة المقربة من حوله ملوثة بالفساد".
كل هذه الفوضى المتطرفة خلقها نتنياهو الذي ما يزال في الغرفة.
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