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نتنياهو في الغرفة وليس الفيل

10/11/2023 11:21:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






يوصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو أنه أفضل "بائع كلام" في العصر الحديث، وهي ميزة جعلته يبيع الوهم للعالم بمهارات تسويقية أخفت دوما تطرفه الأيديولوجي الشديد، وهو التطرف الذي انعكس على شكل سياسات جر فيها إسرائيل دوما إلى التطرف معه.
أورد الملك عبدالله الثاني في كتابه "الفرصة الأخيرة" اقتباسا عن إيهود باراك، الذي وصف نتنياهو بقوله:
" لم يترك نتنياهو حفرة إلا وقع فيها، والمشكلة الكبرى في أنه لا يسقط في الحفرة وحده لكنه يأخذ البلد برمته معه"!
بعد عقد وثلاثة أعوام، فإن الحفرة التي يعد نتنياهو نفسه للسقوط فيها كبيرة تتسع الإقليم كله في عالم لا يحتمل بالمطلق هزات جديدة ولا حروبا لا نهايات لها.
منذ بداية الحرب الأخيرة التي كانت في الحقيقة انفجارا فلسطينيا حتميا صنعته تراكمية سياسات التطرف التي صاغها على مهل بنيامين نتنياهو وطوال سنوات خلت، وأنا أحاول فهم تلك الشخصية القلقة والمقلقة في التاريخ السياسي الحديث للشرق الأوسط.
شخصية ملتبسة ولزجة دفعت رجلا معروفا بهدوئه وإيمانه اليقيني بالسلام مثل الملك الراحل الحسين بن طلال أن يوجه رسالة قاسية مليئة بالتقريع لنتنياهو عام 1997، قال فيها الملك الراحل:
(..إذا كانت نيتك استدراج إخوتنا الفلسطينيين إلى مقاومة مسلحة حتمية فما عليك إلا أن ترسل جرافاتك إلى المكان المقترح لإقامة المستوطنات دون أن تفعل شيئاً للاعتراف بمشاعر الفلسطينيين والعرب وغضبهم وشعورهم باليأس ودون أن تقوم بتحسين هذا الوضع من قواتك المسلحة القوية التي تحيط بالمدن الفلسطينية بارتكاب الجرائم بما قد ينتج عنه هجرة جديدة للمعذبين من الفلسطينيين من بلادهم وبلاد آبائهم فتكون بذلك قد أنهيت عملية السلام إلى الأبد، ..لماذا هذا الإذلال المستمر والمقصور لمن يسمون شركاءك في السلام من الفلسطينيين.)
ومن المرويات، أن الملك الراحل كان دوما يردد على مسامع رجال دولته "لا تثقوا أبدا بنتنياهو".
وفي سياق فهم تلك الشخصية بدأت بقراءة أكثر عمقا لكتاب نتنياهو الأكثر شهرة والمنشور أوائل تسعينيات القرن الماضي وعنوانه "مكان تحت الشمس" وفيه رؤية واضحة لا التباسات فيه لما يؤمن به الرجل الذي يمسك دفة قيادة إسرائيل كأطول رئيس وزراء لها واستطاع بمهاراته الاستثنائية في بيع الكلام والوهم أن يحول المزاج العام الإسرائيلي كله إلى اليمين المتطرف فصنع الحروب والأزمات وكان القاتل الحقيقي لأي فرصة سلام في الشرق الأوسط.
في كتابه يذكر نتنياهو أنه لا يمكن لإسرائيل تحقيق الأمن في الشرق الأوسط إلا عبر قوة الردع المعتمدة على قوة الحسم، مؤكدا أن القوة هي التي أجبرت الدول العربية على توقيع معاهدات سلام مع إسرائيل وليس الرغبة بالسلام.
ويتبنى“نتينياهو” في كتابه نظرية عنصرية تجاه العرب، حيث يرى أن التعامل الأجدى معهم مبني على صيغة القوة، معتبرا إياهم أمة لا نفع منها، لكن الأخطر في كتابه رؤيته للأردن نفسه حين يقول:
( بالتأكيد، لا داعي لتحويل الأردن إلى“دولة فلسطينية” فقد كانت هكذا منذ يوم ولادتها).
على العالم أن يقرأ نتنياهو نفسه وكل ما يمثله من منهجية إقصائية سبقت حضور داعش بسنوات طويلة، وهو الذي وصفه خصمه السياسي إيهود باراك عام 2017 متسائلا:
"هل تعتمد على عنزة عمياء كهذه في إدارة شئون الدولة البالغة الحساسية؟" مضيفا عن أخطر شخصية في تاريخ الشرق الأوسط بقوله:
"نتنياهو مغناطيس للفاسدين وكل الدائرة المقربة من حوله ملوثة بالفساد".
كل هذه الفوضى المتطرفة خلقها نتنياهو الذي ما يزال في الغرفة.

MENAFN11102023000072011014ID1107229023

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