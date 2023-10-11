Thursday, 12 October 2023 07:32 GMT

مصر والأردن.. المخطط واحد

10/11/2023 11:21:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








حين انسحب الاحتلال الاسرائيلي من غزة قبل سنوات طويلة وتركها لم يكن يريد هذه النهاية بل كانت دائما أمنيته ان تخضع غزة لحكم مصر لتتولى امر إدارتها وضبط تنظيماتها، وربما ما يتمناه الاحتلال ان يتم توطين ملايين الفلسطينيين في سيناء تحت حكم مصر وهذا المخطط كان موجودا على الطاولة في فترات الفوضى في مصر اثناء ما يسمى الربيع العربي ومابعده.
مصر تدرك ما تفكر وتتمنى اسرائيل وحتى في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك كانت فكرة الجدار مع غزة ليس لحصار اهل غزة بل لمواجهة المخططات الإسرائيلية.
والجزء الآخر من الاراضي الفلسطينية 67 هي الضفة التي تركتها جزئيا لحكم السلطة الفلسطينية لكنها التهمت اجزاء كبيرة في الاستيطان والضم لكنها تتمنى ان يكون ما بقي من الضفة وماعليها من سكان تحت حكم الاردن، وتتخلص من عبء امني وعبء سياسي هو الحقوق الفلسطينية ويكون على مصر وعلى الأردن ضبط الفلسطينيين بل وتوطينهم بالجنسيتين المصرية والاردنية ولا يبقى هناك شيء اسمه فلسطينيون إلا في المشاعر والحنين.
أحداث غزة الحالية أكدت لمصر وللجميع المخططات الإسرائيلية، فالدعوات من مسؤولين إسرائيليين كانت واضحة لأهل غزة بالذهاب الى مصر بعد نزوحهم نتيجة العدوان والقصف، وكان هناك منع لدخول اي مساعدات انسانية وتحريض على نزوح الفلسطينيين عبر المعبر الى مصر، لكن مصر التي تدرك الهدف الاسرائيلي اغلقت المعبر وتتعامل بحزم مع المحاولة الإسرائيلية، فلو خرجت اي اعداد الى مصر فلن يكون من السهل اعادتهم وستتكرر تجارب سابقة في مراحل القضية الفلسطينية.
ولو حدث في اي فترة امر مشابه في الضفة الغربية فسيكون الهدف الصهيوني ذات الهدف عبر عنف يدفع الناس للهجرة الى الاردن هربا من الموت والقصف او تهجير قسري، وكما تدرك مصر المخطط والأمنيات الصهيونية فإن الأردن يدركها جيدا ويدرك ايضا حتى المخططات الناعمة لتصفية القضية الفلسطينية عبر افكار سياسية مثل الفدرالية والكونفدرالية.
إسرائيل تريد التخلص من العبء الامني والسياسي والبشري في غزة والضفة، فانسحابها من غزة لم يحل مشكلتها الأمنية، ووجود سلطة فلسطينية رغم ضعفها وتنسيقها مع اسرائيل لكنه لم يلغ وجود قضية فلسطينية، ولهذا تتمنى ان تذهب غزة تحت حكم مصر والضفة تحت حكم الأردن او على الاقل تتخلص من جزء من سكان الضفة وغزة عبر تهجير ناعم أو عبر عدوان.
في حرب غزة الحالية حاولت اسرائيل فتح الباب لتهجير اعداد من اهل غزة الى مصر، وردة الفعل المصرية كانت حازمة وواضحة، لكن ما تتمناه اسرائيل وتحاول اقتناص الفرص لتنفيذه هو غزة لمصر او جزء من أهلها مرحليا لمصر والضفة او جزء من أهلها للأردن مرحليا وهذا هو أهم اشكال تصفية القضية الفلسطينية.

MENAFN11102023000072011014ID1107229022

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث