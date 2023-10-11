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الكلفة الاقتصادية لحرب غزة

10/11/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الكلفة الاقتصادية لحرب غزة باهظة على اقتصاد الاحتلال، صحيح أن معظم التقديرات ما تزال أولية، لكن المؤشرات ومدلولاتها توحي بالكلف الكبيرة من جراء تلك الحرب، فبحسب التقديرات والتوقعات الأولية لوزارة المالية في تل أبيب، يصل حجم الضرر في الممتلكات نتيجة اليوم الأول فقط لبدء عملية طوفان الأقصى لأكثر من 35 مليون دولار، لتصل قيمة ما سيخسره القطاع الخاص هناك إلى حوالي 60 مليون دولار بكل يوم إغلاق، مع تعطل 35 % من القوى العاملة في المناطق الجنوبية بحسب اتحاد المصنعين الإسرائيليين.
كما تظهر الإحصائيات، أن قطاع الزراعة قد تعرض لخسائر بلغت ملايين الدولارات بسبب تدمير المزروعات، وتقدر تكلفة إعادة بناء البنية التحتية التالفة بأرقام تزيد على 100 مليون دولار، إضافة للنقص الشديد في كمية المعروض من المنتجات الزراعية والدواجن المصحوبة بانخفاض القوى العاملة في تلك القطاعات نتيجة حالة الطوارئ. الزيادة في الطلب مع محدودية العرض ستدفع دون أدنى شك باتجاه الزيادة في الأسعار تدريجياً لمجموعة من المواد الأساسية. وسيُعزى هذا التضخم إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، خاصة مع توقف حركة الموانئ والمطارات.
بالنسبة لبورصة تل أبيب، فقد شهدت تقلبات في الأسواق المالية، إذ انخفض مؤشر بورصة تل أبيب بنسبة 8 % في إغلاق تعاملات الأحد الماضي، وهو ما يقارب 23 مليارا من القيمة السوقية لبورصة تل أبيب، وهو أول أيام التداول بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وقد سجل مؤشر البنوك تراجعا كبيرا بلغ 8.7 %، كما سجلت المؤشرات الفرعية الأخرى انخفاضا في قطاع الإنشاءات بنسبة
9.5 %، والتأمين 9.4 % والاستثمار 9 % والطاقة بحوالي ـ9.2 %.. طبعاً هذه الأرقام هي كلف باهظة على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تشكل البورصة ما مقداره 54 % من الناتج المحلي له.
كما ستزيد الضغوطات باتجاه انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي المنخفض بالأساس خلال آخر 8 سنوات مقابل العملات الأجنبية، فحالة عدم الثقة في الشيكل ستدفع كل من يمتلكه لاستبداله بالدولار أو أي عملة أخرى أكثر أماناً، وهذا سيؤدي لانخفاض قيمته أكثر؛ حيث انخفض الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات تقريبًا مقابل الدولار الأميركي في أحدث التعاملات أكثر من 3 % مقابل الدولار إلى 3.95.
يتوقع أيضاً أن تنخفض الاستثمارات والسياحة القادمة الى إسرائيل وأن تتراجع بأرقام كبيرة؛ حيث انخفضت الاستثمارات بصورة مباشرة بمقدار
60 %، ليشكل ذلك ضربة قوية للناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل المتوقع بأن ينخفض بشكل مؤقت بنسبة تتراوح بين 0.5 % و1.5 % خلال العمليات. طبعا كل هذه التقديرات تعتمد على مدى الأضرار والجهود المبذولة للتعافي.
ما تزال الأرقام النهائية تحسب، لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية وتقديم تعويضات للمزارعين والأعمال التجارية قد تجاوزت 300 مليون دولار حتى الآن. كل هذه الأحداث ستؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالذات الأسواق المالية والسياحة والاستثمار، إضافة للكلفة العسكرية الباهظة وانخفاض قيمة الشيكل، كل ذلك سيخفض توقعات النمو الاقتصادي (التي وصلت الى 3 % في تل أبيب) باتجاهات كبيرة مع تعطل الحياة الاقتصادية وتعطل الحركة التجارية والصناعية.

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