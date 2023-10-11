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نمو ولكن!

10/11/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ما تزال وتيرة النمو الاقتصادي تسير باتجاه إيجابي، وهو ذات الاتجاه الذي سار عليه الاقتصاد منذ أكثر من عشر سنوات، باستثناء فترة جائحة كورونا التي تراجع فيها النمو إلى - 1.6 %، ليعود بعد ذلك لنفس مسار النمو التقليدي الذي يتراوح بحدود الـ2.3 % تقريبًا.
هذا النمو، وإن كان إيجابيًا، لكنه لا يلبي أيا من مشاريع أو خطط التنمية، فالتباطؤ الاقتصادي هو الأساس في معدلات نموه خلال السنوات الأخيرة، وللأسف لم يحدث أي اختراق إيجابي لهذه المعدلات بإجراءات استثنائية تدفع بالنمو إلى معدلات أكثر مما هي عليه، سواء كان الآن أم في السنوات السابقة.
في آخر بيان رسمي للإحصاءات العامة، أصدرت تقريرها الربعي حول معدلات النمو، وأوضحت فيه أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما بأسعار السوق الجارية والسوق الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.6 %، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 %، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
بالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموًا خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي.
ووفقًا للتقرير، حقق "قطاع الزراعة وصيد الأسماك" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 8.2 %، مساهمًا بـ0.31 % من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.2 %، مساهمًا
بـ0.44 %، ثم "قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة
4.3 %، وبمساهمة قدرها 0.11 %، وأخيرًا، "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة 3.7 %، ومساهمته بلغت
0.66 % من معدل النمو المتحقق. من الملاحظ أن هيكل النمو لم يتغير في السنوات الأخيرة، فهو ذات الشكل ومتشابه في أحداثه وتراكماته.
لا يمكن السكوت على استمرار هذا الشكل للنمو الاقتصادي بهذه المعدلات، دون أن يتخذ هناك إجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم وتطوير الصناعات المحلية وتشجيع استخدام المنتجات المحلية، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والاستمرار في تطوير قطاع السياحة والمواقع السياحية وتحسين الخدمات السياحية لجذب المزيد من السياح وزيادة الإيرادات.
دعم الزراعة المستدامة وتحسين التكنولوجيا الزراعية وتوفير التدريب والتمويل للمزارعين هو عنصر أساسي ورئيس في تعزيز النمو الاقتصادي، ويجب أن يكون في طليعة أولويات العمل الحكومي مع تطوير التعليم والابتكار.
تحسين المالية العامة، وتعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الدين العام وتقليص العجز المالي والدين العام، مع تعزيز التجارة الخارجية وتوسيع القاعدة التصديرية وزيادة الحصة في الأسواق العالمية وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول أخرى.
تطبيق هذه المقترحات والعمل على تنفيذها بشكل فعال يمكن أن يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في الأردن، والخروج من النمط التقليدي الذي لم يحقق المرجو حتى الآن.

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