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عمالة الأطفال بالأغوار.. جهود مكافحة وأرقام صادمة

10/11/2023 11:19:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






وادي الأردن - كشفت مسوحات ميدانية أجرتها عدة جمعيات خيرية ومؤسسات مجتمع مدني بين عامي 2020 ولغاية عام 2023، أن عدد الأطفال العاملين من الجنسية الأردنية في مناطق الأغوار الوسطى يتجاوز 10 آلاف طفل من كلا الجنسين، في حين يزيد عدد الأطفال العاملين من الجنسية السورية على الف طفل، إضافة الى ما يزيد على 300 طفل من مخيمات العمالة الباكستانية، علما أن هذه الأرقام هي العدد الذي تمكنت الجهات المعنية من الوصول اليه.
ويؤكد خبراء على ضرورة معالجة قضية عمالة الأطفال المتفشية بالأغوار بشكل جاد وفعال لضمان حمايتهم، وضمان حياة كريمة لهم وحصولهم على حقوقهم كاملة وأهمها التعليم والغذاء الصحي والبيئة الآمنة.
وترجع رئيسة جمعية إعمار وتطوير وادي الأردن سيرين الشريف أسباب عمالة الأطفال إلى عدة عوامل، كالفقر كون الأسر الفقيرة تضطر لاستخدام أبنائها لزيادة دخلها، والتشرد والنزوح، إذ إن الأطفال النازحين واللاجئين عرضة للعمالة بسبب فقدانهم للدعم الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى قلة الوعي بأهمية التعليم والذي يؤدي إلى انخراط الأطفال في العمل بدلا من الدراسة.
وتلفت إلى أن جميع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني تواجه تحديات كبيرة في مكافحة عمالة الأطفال والتي تتركز بشكل أكبر في القطاعات غير الرسمية مثل الزراعة، ورش العمل، والخدمات المنزلية، وغالبا ما يتعرض الأطفال فيها لظروف عمل سيئة تؤثر على تعليمهم وصحتهم النفسية والجسدية، ناهيك عن تعرض بعضهم للعنف والتحرش والاستغلال والاعتداء الجنسي.
وتضيف الشريف، "بالرغم من أن الجهات المعنية تعمل بجد على مكافحة هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات للحد منها وخصوصا في القطاع الزراعي والذي يعد من المهن الخطرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد من خلال تطبيق قوانين لحماية حقوق الأطفال ومنعهم من دخول سوق العمل في سن مبكرة ومتابعة تنفيذها من خلال حملات تفتيشية على المزارع والمحلات الحرفية، ما تزال هناك الكثير من التحديات التي تواجه جهود مكافحة عمالة الأطفال في الأغوار ومكافحة الفقر الذي يمثل الدافع الرئيس لدخول الأطفال سوق العمل، وأحيانا في ظروف غير آمنة وغير صحية".
وبحسب الدراسة التي قامت بها جمعية إعمار وتطوير وادي الأردن بالتعاون مع عدد من الشركاء ضمن مشروع تابع لمنظمة بلان انترناشونال فإن هذه التحديات تبين مدى أهمية تعزيز التوعية وتعزيز البرامج التعليمية والاجتماعية لدعم الأسر وضمان حقوق الأطفال والتحاقهم بالمدارس.
وأظهرت نتائج الدراسة أن التدفق الأخير للاجئين السوريين زاد من حجم ظاهرة عمل الأطفال في الأردن، وأن تدفق اللاجئين وجائحة كورونا ضاعفت من نسبة عمالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات الى سبعة عشر عاما في الأردن والتي قدرت عام 2007 بحوالي 1.6 في المائة، مشيرة إلى أن الذين يعيشون في المجتمعات الفقيرة أكثر عرضة لخطر العمالة العشوائية.
ويهدف مشروع الحد من عمالة الأطفال بالقطاع الزراعي إلى التصدي لهذه الظاهرة بتعزيز السياسات والأطر التشريعية وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسين على مكافحة عمل الأطفال.
ويبين الناشط الاجتماعي عزيز عودة أنه تم وضع "الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال" عام 2006 بالتعاون بين وزارة العمل ونحو 35 مؤسسة حكومية وغير حكومية ترتكز على المبادئ التي أقرتها اتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها الأردن، إلا أن هذه الإستراتيجية لم توضع موضع التطبيق رغم البرامج الهامة التي تضمنتها، مضيفا "وفي عام 2009 تم تشكيل اللجنة الوطنية لعمل الأطفال برئاسة وزارة العمل لتتولى التنسيق بين الجهات المعنية بعمل الأطفال والتشاور حول السياسات والتشريعات ذات العلاقة، إلا أن أداء هذه اللجنة لم يرق إلى المستوى المأمول منها".
وينوه إلى أنه وفي عام 2011 وضع الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، ليحدد أسس التعامل مع حالات عمل الأطفال، والأدوار والمسؤوليات الواجب على الجهات المختلفة تبنيها وخاصة وزارات العمل والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، لتقديم الخدمات للأطفال العاملين وأسرهم بصورة متكاملة شمولية، تعمل على حماية الطفل من الانخراط في العمل، وتعيده إلى مكانه الطبيعي على مقاعد الدراسة، قائلا "إلا أنه ومن المؤسف أن الجهد الذي تم في وضع هذا الإطار لم يترجم إلى إجراءات لتطبيقه من الوزارات الثلاث المعنية به، ولم تفعل آليات تطبيقه وبشكل خاص النظام المحوسب المفترض أن يتم من خلاله التعامل مع حالات عمل الأطفال وتبادل المعلومات بشأنها".
ويشدد عودة على ضرورة تعميم الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال والذي يسعى إلى معالجة هذه الظاهرة على جميع محافظات المملكة والمضي قدما في تنفيذ المسح الوطني لعمل الأطفال وتعزيز آليات التنسيق مع التركيز على اللاجئين السوريين، ورفع كفاءة العاملين لتقوية رصد الظاهرة وتحسين قاعدة بيانات عمل الأطفال و تعزيز الوعي المعرفي عن عمل الأطفال.
وباستثناء المسح الميداني الذي تم الإشارة الى نتائجه في مقدمة هذا التقرير، لا يوجود إحصائيات رسمية خاصة بعدد الأطفال العاملين في الأغوار، فيما يظهر التقرير الصادر عن المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" والذي استند الى نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن لعام 2016 أن إجمالي عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية 5-17 عاما حوالي 76 الف طفل منهم ما يقارب من 70 الفا تنطبق عليهم صفة عمل الأطفال المحظور قانونا، وحوالي 45 الفا يعملون في أعمال خطرة.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الأطفال العاملين من الأردنيين يقارب 60 الفا والسوريين 11 الف طفل وحوالي 4 آلاف طفل من جنسيات أخرى، في حين يشكل الذكور ما نسبته 89 % مقابل 11 % للإناث.
وتتمثل أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل بها الأطفال في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة
29 % يليه العمل في الزراعة بنسبة، 28 % وفي الصناعات التحويلية 11 % والإنشاء والتشييد 11 % والباقي في أعمال أخرى متنوعة.
وبحسب قانون العمل الأردني وتعديلاته فإن نصوص المواد (73 – 77) تنظم تشغيل الأطفال البالغة أعمارهم 16 – 18 سنة مع ضرورة حصول صاحب العمل على مستندات خاصة بالطفل من ولي الأمر، مع حظر عمل من لم يكملوا الثامنة عشر في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة، في حين تنص مواد القانون على "يحظر تشغيل الأطفال الذين لم يتموا السادسة عشر بأي شكل من الأشكال، في حين يسمح بعمل من هم فوق هذا السن تحت شروط معينة".

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