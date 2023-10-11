Thursday, 12 October 2023 07:32 GMT

طلبة مدرسة الكريمة الأساسية.. من مبنى خطر لبديل غير آمن

10/11/2023 11:19:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي- فيما لجأت إدارة مدرسة الكريمة الأساسية المختلطة بالأغوار الشمالية إلى تعليق الدوام تمهيدا لنقل طلبتها لمدرسة أخرى على ضوء نتائج كشف هندسي، أكدت خطورة المبنى، يرفض أولياء أمور هذا الإجراء، بحجة أن البديل المقترح بعيد ويصعب وصول أبنائهم إليه، ولا يقل السير لمسافات طويلة في شوارع غير آمنة خطورة عن البقاء بمبنى متهالك.
ادارة المدرسة باتت بين مأزق استمرار استقبال الطلبة بمبنى خطر وبين اقناع أولياء الأمور بضرورة نقل الطلبة لمدرسة بديلة آمنة، في وقت أكد فيه مصدر بالتربية أن قرار نقل الطلبة هو تحقيق للمصلحة العامة وحفاظا على سلامة طلبة مدرسة الكريمة.
ورغم أن المدرسة البديلة وهي مدرسة عثمان بن عفان تقع في ذات المنطقة، إلا أنها ووفق ما أكده أولياء أمور لـ "الغد"، "تبقى بعيدة وغير مأمون الوصول اليها بالنسبة لأبنائهم الصغار".
تقول ختام البلاونة والدة طالبة في المدرسة، إن المدرسة البديلة التى قررت مديرية التربية نقل الطلبة اليها تبعد عن منطقتهم مسافة لا تقل عن 5 كلم، وهو ما يعرض الطلبة للعديد من المخاطر أثناء الذهاب والإياب، فضلا عن القلق والخوف اليومي الذي سيعتري أولياء الأمور من وقت مغادرة أبنائهم الى المدرسة البديلة لحين عودتهم سالمين.
وأشار المواطن محمد السعد أن قرار التربية بنقل الطلبة لمدرسة أخرى لا يناسب الأهالي وسيضعهم أمام خيارين إما استئجار مركبات لتوصيل أبنائهم وهذا أمر صعب نظرا لظروفهم المالية، أو قبول ذهاب أبنائهم يوميا في رحلة خطرة.
قضية المدرسة وتبعات تأثيرها على العملية التعليمية، أثارت استياء أولياء أمور، أعادوا التذكير بتصريحات مديرية تربية اللواء التي أعلنتها مع بداية العام الدراسي الحالي والتي أكدت فيها على "جاهزية المدارس من مختلف النواحي وأنه تم توفير المكان والبيئة الآمنين في كافة المدارس".
وتعاني مدرسة الكريمة من تصدعات وتشققات بالمبنى كما أنها تقع مباشرة على شارع رئيس، ولا يوجد فيها ساحة ومختبرات لممارسة أي من النشاطات المتنوعة.
ووفق أهال فإن إخلاء المدرسة هو مطلب قديم، ويأتي من باب الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة، على أن يكون البديل بناء مدرسة جديدة وليس نقل الطلبة لمدرسة أخرى بالمنطقة.
ملف المدرسة لاقى اهتمام نشطاء باللواء من بينهم الناشط سامر عساف الذي قال إن "المدرسة بمبناها المستأجر وبنائها القديم جدا، تعاني من تصدعات في جدرانها وهبوطات في أرضيتها منذ قرابة 8 أعوام، وهو أمر يشكل خطرا على حياة الطلبة".
وأضاف العساف لـ "الغد" أن "أوضاع المدرسة ازدادت سوءا مؤخرا ما تطلب من الجهات المعنية إجراء كشف هندسي وأخذ عينات لتحديد سلامة المبنى من عدمه، وتوصلت إلى ضرورة نقل الطلبة حفاظا على سلامتهم، إلا أن ذلك لم يتم بحجة عدم توفر بديل".
وكانت لجنة من جهات معنية كشفت في وقت سابق على المدرسة، وخلصت الى نتائج توصي بضرورة إخلاء المبنى".
محمد علقم من سكان الكريمة يرى أن "وضع المدرسة الحالي مخيف، وأن أولياء الأمور يرسلون أبناءهم للدراسة رغم علمهم بخطورة مبنى المدرسة".
وبين أن "بعض نوافذ المدرسة لا يوجد عليها زجاج، وأن جدرانها متصدعة، وتعرضت أسقف الغرف الصفية فيها قبل فترة لتساقط أجزاء منها وتم حينها إغلاق غرفتين صفيتين من أصل 6 غرف صفية بالمدرسة".
وأكد أن هذه "الأوضاع دفعت أهالي حي البسطات الذي تقع فيه المدرسة إلى مراجعة مديرية التربية والتعليم والسؤال عما إذا كان هناك حل جذري للمشكلة غير أن المديرية لم تجبهم على شيء".
وبين المواطن خالد الشويات وهو مجاور للمدرسة أن "مبنى المدرسة الحالي يعاني من ضعف بنيته التحتية، وتردي المرافق الصحية غير المناسبة وهي بالمجمل تفتقر للبيئة التعليمية والواجب توافرها بالمدارس".
وتساءل عن مصير الطلبة بعد أن أبلغتهم إدارتها بقرار تعليق الدوام تمهيدا لنقلهم إلى مدرسة أخرى في وقت يرفض فيه أولياء أمور هذا الإجراء كون المدرسة البديلة بعيدة عن منازلهم".
بدوره، أكد عضو اللجنة اللامركزية عقاب العوادين من منطقة الكريمة على وجود مشكلة في المدرسة، موضحا أنها مدرسة أساسية على مرحلتين مرحلة صباحية للطالبات، من الصف الأول ولغاية الصف الخامس، والذكور فترة مسائية من الصف الأول ولغاية الصف الرابع وجميعهم من ذات الحي.
وأشار إلى "تشكيل لجنة سابقا من مديرية التربية والتعليم والمتصرفية، والسلامة العامة والأشغال للكشف على مبنى المدرسة، وتبين أنه بحاجة إلى صيانة، في المقابل بحثت مديرية التربية عن مدرسة قريبة ومجاورة للحي ولكن لم يتم العثور على مكان مناسب". وأشار العوادين إلى اقتراح تم طرحه سابقا ببناء مدرسة على قطعة أرض تعود ملكيتها لبلدية شرحبيل بن حسنة، لكن تبين أن القطعة تقع بالقرب من سد كفرنجة ومنطقة الوادي ما يشكل ذلك خطورة على الطلبة.
بالعودة الى ذات المصدر من التربية، "فقد أقر مصدر بأن مبنى المدرسة يشكل خطورة على حياة الطلبة، وأنه تم يوم أمس تعليق الدوام في الفترة المسائية، وذلك تمهيدا لعملية نقل الطلبة لمدرسة عثمان بن عفان".

MENAFN11102023000072011014ID1107229018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث