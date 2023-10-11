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لليوم الرابع.. طلبة بإربد يمتنعون عن الدراسة احتجاجا على نقل مدرستهم

10/11/2023 11:19:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد - يمتنع أولياء أمور طلبة بمدرسة السيلة الأساسية المختلطة بإربد لليوم الرابع على التوالي، عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة البديلة، التي قالوا إنها "بعيدة عن منازلهم ويحتاج الوصول اليها السير بطرق خطرة ما قد يتسبب بحوادث دهس لإبنائهم".
ويبرر أولياء أمور سبب الامتناع للخطورة التي ستلحق بأبنائهم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.
وقال محمد جرادات ولي أمر طالب إن المدرسة الجديدة بعيدة عن منازل المواطنين، وسيضطر أولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم يوميا إلى المدرسة الجديدة نظرا للخطورة الكبيرة على حياتهم وخصوصا أن الطلبة أطفال غير قادرين على الذهاب وحدهم إلى مدرسة بعيدة وتقع على شوارع خطرة.
وأشار إلى أنه كان من الأجدى من وزارة التربية والتعليم إجراء صيانة للمدرسة الحالية وترميمها في حال كانت تشكل خطورة على حياة الطلبة بدلا من نقلهم إلى مدرسة بعيدة، لافتا إلى أن أولياء الأمور سيضطرون إلى استئجار باصات خاصة من أجل نقل أبنائهم إلى المدرسة الجديدة وسيزيد ذلك من أعبائهم المالية. وقال علي جرادات إن هناك قطعة أرض مملوكة لوزارة التربية والتعليم وكان على الوزارة المباشرة بعملية بناء مدرسة جديدة بدلا من المدرسة المستأجرة الحالية، مشيرا إلى أنهم يرفضون كأولياء أمور نقل أبنائهم إلى المدرسة الجديدة للخطورة التي يمكن أن يتعرض لها الطلبة.
وأكد أن أولياء الأمور نفذوا وقفات احتجاجية خلال اليومين الماضيين للتراجع عن القرار، إلا أن التربية تصر على عملية النقل وهو ما يرفضه أولياء الأمور، داعيا إلى التراجع عن القرار والبدء بإنشاء مدرسة جديدة في منطقتهم.
بدوره، قال مدير التربية والتعليم في لواء بني كنانة الدكتور محمد الغزالي إن القرار لا رجعة عنه في ظل ما تشكله المدرسة الحالية من خطورة على حياة الطلبة كونها قديمة ومستأجرة ولا يوجد فيها ساحات ومرافق، لافتا إلى أن المدرسة الجديدة لا تبعد سوى 600 متر عن المدرسة الحالية.
ولفت إلى أن المدرسة الجديدة تتوفر فيها كافة المتطلبات التعليمية ويوجد فيها مرافق وساحات، مبينا أن دوام الطلبة سيكون في الفترة الصباحية وخصوصا أنه يوجد في المدرسة 4 غرفة صفية فارغة وسيتم نقل الهيئة التدريسية ويقومون بتدريس طلبتهم.
ولفت إلى أن عدد الطلبة في المدرسة القديمة هو 100 طالب من الصف الأول إلى الرابع، فيما عدد طلبة المدرسة الجديدة 300 طالب والمدرسة شيدت قبل عامين بمواصفات عالمية وسيكون دوامهم اعتبارا من اليوم، مؤكدا أن بناء مدرسة جديدة في المنطقة في قطعة أرض تملكها هي من ضمن الأولويات في حال توفر الدعم المالي.
وأكد أن قرار نقل طلبة المدرسة والهيئات الإدارية والتدريسية إلى مدرسة أخرى في منطقة الخريبة المجاورة جاء بناء على توصيات من لجان متخصصة من الجهات المعنية في الوزارة.

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