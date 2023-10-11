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الأخضر لإنهاء غياب 11 شهرا

10/11/2023 11:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي لكرة القدم إلى تسجيل انتصار غاب عنه منذ فترة طويلة إذ يعود آخر انتصار للصقور إلى 22 نوفمبر 2022 أي قبل ما يقارب 11 شهرا، عندما كسب منتخب الأرجنتين في انطلاق مشاركته في كأس العالم 2022، حينما يواجه منتخب نيجيريا، اليوم، على ملعب بورتيماو بالبرتغال، في أولى مبارياته الودية، خلال معسكره الإعدادي المقام حاليا في لاقوس البرتغالية، الممتد حتى 17 أكتوبر الجاري، ويأتي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023، التي ستقام في قطر خلال يناير المقبل.
انتصار بالرديف
منذ انتصار الأخضر على الأرجنتين في مونديال 2022 لم يتذوق الصقور طعم الانتصار إلا في مباراة واحدة سواء رسمية أو ودية، وكانت بالمنتخب الرديف في كأس الخليج 2023، التي أقيمت في العراق على حساب منتخب اليمن، فيما خسر أمام بولندا والمكسيك في المونديال، وخسر أمام العراق وعمان في كأس الخليج، وأمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية خلال معسكر نيوكاسل خلال أيام FIFA لشهر سبتمبر الماضي، لذا فإن الأخضر سيعمل على إيقاف النتائج السلبية التي تطارده منذ تاريخية الأرجنتين.
ثالثة للإيطالي
تعد المواجهة الثالثة التي يشرف خلالها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على الأخضر منذ التعاقد معه، إذ كانت بداياته مع الصقور خلال معسكر نيوكاسل، وخسر المواجهتين اللتين جمعتا الأخضر أمام كوستاريكا 1/3، وكوريا الجنوبية صفر/ 1، ويسعى لتسجيل انتصاره الأول مع الصقور.
تركيز فني
أنهى الأخضر تحضيراته للمواجهة بمران قاده مانشيني، ركز خلاله على النواحي الفنية، والأسلوب الذي سيخوض به اللقاء.
المناسبة
أيام FIFA
التوقيت
19:00
الملعب
بورتيماو
- مباراة واحدة كسبها الأخضر منذ الانتصار على الأرجنتين
- الفوز الوحيد جاء على حساب اليمن في كأس الخليج بالأخضر الرديف
- 6 خسائر تعرض لها الصقور منذ الفوز في افتتاح مشوار المونديال
- مانشيني يبحث عن أول انتصاراته مع الصقور
- الأخضر يريد إيقاف النتائج غير الجيدة

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