الأخضر لإنهاء غياب 11 شهرا

(MENAFN
- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي لكرة القدم إلى تسجيل انتصار غاب عنه منذ فترة طويلة إذ يعود آخر انتصار للصقور إلى 22 نوفمبر 2022 أي قبل ما يقارب 11 شهرا، عندما كسب منتخب الأرجنتين في انطلاق مشاركته في كأس العالم 2022، حينما يواجه منتخب نيجيريا، اليوم، على ملعب بورتيماو بالبرتغال، في أولى مبارياته الودية، خلال معسكره الإعدادي المقام حاليا في لاقوس البرتغالية، الممتد حتى 17 أكتوبر الجاري، ويأتي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023، التي ستقام في قطر خلال يناير المقبل.
انتصار بالرديف
منذ انتصار الأخضر على الأرجنتين في مونديال 2022 لم يتذوق الصقور طعم الانتصار إلا في مباراة واحدة سواء رسمية أو ودية، وكانت بالمنتخب الرديف في كأس الخليج 2023، التي أقيمت في العراق على حساب منتخب اليمن، فيما خسر أمام بولندا والمكسيك في المونديال، وخسر أمام العراق وعمان في كأس الخليج، وأمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية خلال معسكر نيوكاسل خلال أيام FIFA لشهر سبتمبر الماضي، لذا فإن الأخضر سيعمل على إيقاف النتائج السلبية التي تطارده منذ تاريخية الأرجنتين.
ثالثة للإيطالي
تعد المواجهة الثالثة التي يشرف خلالها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على الأخضر منذ التعاقد معه، إذ كانت بداياته مع الصقور خلال معسكر نيوكاسل، وخسر المواجهتين اللتين جمعتا الأخضر أمام كوستاريكا 1/3، وكوريا الجنوبية صفر/ 1، ويسعى لتسجيل انتصاره الأول مع الصقور.
تركيز فني
أنهى الأخضر تحضيراته للمواجهة بمران قاده مانشيني، ركز خلاله على النواحي الفنية، والأسلوب الذي سيخوض به اللقاء.
المناسبة
أيام FIFA
التوقيت
19:00
الملعب
بورتيماو
- مباراة واحدة كسبها الأخضر منذ الانتصار على الأرجنتين
- الفوز الوحيد جاء على حساب اليمن في كأس الخليج بالأخضر الرديف
- 6 خسائر تعرض لها الصقور منذ الفوز في افتتاح مشوار المونديال
- مانشيني يبحث عن أول انتصاراته مع الصقور
- الأخضر يريد إيقاف النتائج غير الجيدة
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