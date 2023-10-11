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فترتان بتدريبات القادسية

10/11/2023 11:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب القادسية، الإنجليزي روبي فاولر، لاعبيه لتدريبات على فترتين صباحية ومسائية خلال المعسكر المقام حاليا في الدوحة، مخصصا الفترة الصباحية للجانب اللياقي، والحصة المسائية للنواحي الفنية والتكتيكية.

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