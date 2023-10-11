فترتان بتدريبات القادسية
التاريخ
10/11/2023 11:18:12 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب القادسية، الإنجليزي روبي فاولر، لاعبيه لتدريبات على فترتين صباحية ومسائية خلال المعسكر المقام حاليا في الدوحة، مخصصا الفترة الصباحية للجانب اللياقي، والحصة المسائية للنواحي الفنية والتكتيكية.
MENAFN11102023000089011017ID1107229010
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.