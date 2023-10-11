مدرب أبها الجديد يباشر عمله

مدرب أبها الجديد يباشر عمله
التاريخ
10/11/2023 11:18:12 PM
(MENAFN
- Al Watan) وصل مدرب أبها التونسي يوسف المناعي إلى أبها برفقة نائب رئيس النادي فهد آل مفرح، لبدء مهمة إشرافه على زعيم الجنوب، وقيادة التحضيرات لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي.
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