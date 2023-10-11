Thursday, 12 October 2023 07:31 GMT

مدرب أبها الجديد يباشر عمله

10/11/2023 11:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل مدرب أبها التونسي يوسف المناعي إلى أبها برفقة نائب رئيس النادي فهد آل مفرح، لبدء مهمة إشرافه على زعيم الجنوب، وقيادة التحضيرات لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي.

MENAFN11102023000089011017ID1107229009

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث