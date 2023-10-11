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80 متسابقا ببطولة الدراق

10/11/2023 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت في الرياض الجولة الثانية لبطولة الدراق، التي تستمر حتى الـ13 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 80 متسابقا من نخبة السائقين في المملكة والمنطقة، وبدأت أولى فعاليات الجولة بالتسجيل والفحص الفني للسيارات المشاركة، وانطلاق التجارب الحرة للمتسابقين، على أن تستكمل اليوم إجراءات التسجيل والفحص الفني، والتجارب الحرة وانطلاق التصفيات الخاصة، فيما تختتم البطولة غدا بجولة التصفيات النهائية.

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