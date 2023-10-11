80 متسابقا ببطولة الدراق
التاريخ
10/11/2023 11:18:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) انطلقت في الرياض الجولة الثانية لبطولة الدراق، التي تستمر حتى الـ13 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 80 متسابقا من نخبة السائقين في المملكة والمنطقة، وبدأت أولى فعاليات الجولة بالتسجيل والفحص الفني للسيارات المشاركة، وانطلاق التجارب الحرة للمتسابقين، على أن تستكمل اليوم إجراءات التسجيل والفحص الفني، والتجارب الحرة وانطلاق التصفيات الخاصة، فيما تختتم البطولة غدا بجولة التصفيات النهائية.
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