Thursday, 12 October 2023 07:31 GMT

كشف طبي إلزامي للاعبي الأندية

10/11/2023 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) ألزم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأندية السعودية بمختلف الدرجات وفقا للمادة ((43))، الخاصة بإجراء الكشف الطبي من قبل جميع الأندية على لاعبيها، وتحميل ملخص الكشف الطبي على
ملف اللاعب في نظام MySAFF.
ويأتي طلب الاتحاد في تعميم أرسله لجميع الأندية، للرغبة في متابعة حالة كل لاعب على حدة، وتكريس ثقافة الكشف الطبي الدوري على جميع اللاعبين، اكتشاف أي حالات مرضية مقلقة بين لاعبي الأندية.

MENAFN11102023000089011017ID1107229007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث