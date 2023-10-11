كشف طبي إلزامي للاعبي الأندية

(MENAFN
- Al Watan) ألزم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأندية السعودية بمختلف الدرجات وفقا للمادة ((43))، الخاصة بإجراء الكشف الطبي من قبل جميع الأندية على لاعبيها، وتحميل ملخص الكشف الطبي على
ملف اللاعب في نظام MySAFF.
ويأتي طلب الاتحاد في تعميم أرسله لجميع الأندية، للرغبة في متابعة حالة كل لاعب على حدة، وتكريس ثقافة الكشف الطبي الدوري على جميع اللاعبين، اكتشاف أي حالات مرضية مقلقة بين لاعبي الأندية.
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