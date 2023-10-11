التعاون يعويض مخزونه المفقود
التاريخ
10/11/2023 11:18:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، على النواحي اللياقية، بعد عودة لاعبيه للتدريبات، بعد الراحة التي تمتعوا بها، أخيرا، ويأتي توجه المدرب لرفع المعدل اللياقي لدى لاعبيه لتعويض المخزون الذي فقدوه خلال الأيام الماضية.
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