الطائي يحدد عودة مصابيه

الطائي يحدد عودة مصابيه
التاريخ
10/11/2023 11:18:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) حدد الطائي مدة غياب لاعبيه المصابين، إذ سيحتاج طارق عبدالله وعبدالعزيز مجرشي اللذان تعرضا لإصابتين في العضلة الأمامية إلى 3 أو 4 أيام للعودة للتدريبات، فيما ستكون عودة أديب الحيزان الذي يعاني من إصابة في وتر الركبة بعد 4 أسابيع.ميدانيا، ركز مدرب الأشهب، الروماني لورينت ريجيكامب على تنويع تدريبات الفريق، خلال فترة التوقف بين اللياقية والفنية.
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