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الطائي يحدد عودة مصابيه

10/11/2023 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد الطائي مدة غياب لاعبيه المصابين، إذ سيحتاج طارق عبدالله وعبدالعزيز مجرشي اللذان تعرضا لإصابتين في العضلة الأمامية إلى 3 أو 4 أيام للعودة للتدريبات، فيما ستكون عودة أديب الحيزان الذي يعاني من إصابة في وتر الركبة بعد 4 أسابيع.ميدانيا، ركز مدرب الأشهب، الروماني لورينت ريجيكامب على تنويع تدريبات الفريق، خلال فترة التوقف بين اللياقية والفنية.

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