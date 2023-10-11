الطائرة الخضراء تخسر التحدي

(MENAFN
- Al Watan) واصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة خسائره المتتالية في بطولة كأس التحدي المقامة في سيرلانكا، فبعد خسارتيه أمام سيرلانكا وأوزبكستان بذات النتيجة صفر / 3، خسرت الطائرة الخضراء ثالث مبارياتها في البطولة أمام منتخب بنجلادش 2 /3، لحساب الجولة الثالثة للبطولة، التي تقع ضمن تحضيرات أخضر الطائرة السعودية للاستحقاقات المقبلة، وعمل المدرب المونتينجري فيسيلين فوكوفيتش فيسكو، وجهازه المساعد على إشراك جميع اللاعبين الذين ضمتهم قائمة المنتخب المشاركة في البطولة.
وسيخوض الأخضر مباراته الرابعة أمام منتخب نيبال غدا، لحساب الجولة الرابعة، قبل أن ينهي مشاركته في البطولة بلقاء أفغانستان السبت المقبل.
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