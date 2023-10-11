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الطائرة الخضراء تخسر التحدي

10/11/2023 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة خسائره المتتالية في بطولة كأس التحدي المقامة في سيرلانكا، فبعد خسارتيه أمام سيرلانكا وأوزبكستان بذات النتيجة صفر / 3، خسرت الطائرة الخضراء ثالث مبارياتها في البطولة أمام منتخب بنجلادش 2 /3، لحساب الجولة الثالثة للبطولة، التي تقع ضمن تحضيرات أخضر الطائرة السعودية للاستحقاقات المقبلة، وعمل المدرب المونتينجري فيسيلين فوكوفيتش فيسكو، وجهازه المساعد على إشراك جميع اللاعبين الذين ضمتهم قائمة المنتخب المشاركة في البطولة.
وسيخوض الأخضر مباراته الرابعة أمام منتخب نيبال غدا، لحساب الجولة الرابعة، قبل أن ينهي مشاركته في البطولة بلقاء أفغانستان السبت المقبل.

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