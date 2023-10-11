الحزم يستغل التوقف لمعالجة أوضاعه

الحزم يستغل التوقف لمعالجة أوضاعه
التاريخ
10/11/2023 11:18:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع الحزم من وتيرة تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي تتوافق مع أيام FIFA الدولية لشهر أكتوبر الجاري.
ويعمل الجهاز الفني لحزم الصمود على تصحيح أخطاء اللاعبين الفنية التي وقعوا فيها خلال الجولات التسع الماضية، التي لم ينجح خلالها الفريق في تسجيل أي انتصار، مكتفيا بـ3 تعادلات، و6 خسائر، جامعا 3 نقاط وضعته في المركز الأخير.
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