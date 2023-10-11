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الحزم يستغل التوقف لمعالجة أوضاعه

10/11/2023 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع الحزم من وتيرة تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي تتوافق مع أيام FIFA الدولية لشهر أكتوبر الجاري.
ويعمل الجهاز الفني لحزم الصمود على تصحيح أخطاء اللاعبين الفنية التي وقعوا فيها خلال الجولات التسع الماضية، التي لم ينجح خلالها الفريق في تسجيل أي انتصار، مكتفيا بـ3 تعادلات، و6 خسائر، جامعا 3 نقاط وضعته في المركز الأخير.

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