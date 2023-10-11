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ثقة في غير محلها

10/11/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يحكي أحد الأصدقاء، ممن يعملون في قسم الموارد البشرية في إحدى الجهات، عن السير الذاتية التي تمر عليهم وأنواعها، منها ما يعطي انطباعًا مؤسفًا ومحبطًا، ومنها ما يوحي لهم بأنهم وجدوا كنزًا يتلخص في سيرة ذاتية، هذا بخلاف طريقة تقديم السير وطريقة عرضها ووصفها، فالبعض يكتب حالته الاجتماعية وعدد الأبناء، والآخر يكتب عنوان سكنه بوصف دقيق، وهناك من يقدم نفسه -رغم خبراته- بطريقة سيئة إما بكثرة كلام ووصف، أو بتقزيم للنفس وزهد غير محبذ.
كل هؤلاء وبمختلف مستوياتهم يتفقون في جملة واحدة يتشاركونها ويضعونها بكل ثقة في سيرهم الذاتية وكأنها مسلمة من مسلماتهم الشخصية غير قابلة حتى للنقاش، وهي جملة ((إجادة العمل تحت الضغط))، بطبيعة الحال الكثير ممن يضعون هذه الجملة بكل ثقة يفشلون في أقرب اختبار.
قبل أن تضع جمله تعبر عنك، مكتوبة أو مسموعة، تأكد أنها بالفعل تمثلك، وأنك على قدر المسؤولية بما تحمله الكلمة والصفة من معنى، فهناك ((أكليشهات)) وقوالب جاهزة ما هي إلا تعبئة فراغ، ليس بالضرورة أن تكون مزروعة فينًا، فلا العمل تحت الضغط ولا القدرة على العمل والتأقلم مع الفريق وروح الفريق والجماعة، ولا الشغف والقائمة تطول، بالضرورة تمثلك.
أتفهم الرغبة الأفلاطونية لكي تحصل على الوظيفة، أو على قبول المجتمع في حال كان هذا التعبير في مكان مثل المعرف الخاص بك في أحد شبكات التواصل الاجتماعي، ولكني أتفهم كذلك أن الناس ليسوا بأغبياء اجتماعيًا، ويفهمون من يتظاهر ومن يتصنع ومن يلتصق -طوعًا- بصفات ليست له.
طريقة التعبير عن أنفسنا مهمة جدًا في وضع انطباع أولي لمن لا يعرفنا، فالمبالغة تضخم منك وتزيد من فرص الخذلان في شخصيتك، والتقزيم يظلمك ويهز من ثقتك، ويجعل الناس في الغالب لا يعطونك قدرك الكافي من الاحترام.
علم النفس يقول ((هناك فجوة.. وفجوة كبيرة بين شخصياتنا الحالية، شخصياتنا التي نرغب أن نكونها، فكلما زادت هذه الفجوة زادت معاناتنا وجهودنا وفرص الظهور بشكل مبتذل كأفضل سيناريو، والظهور بحالة بالية شاحبة وفريسة سهلة للاكتئاب والإحباط كأسوأ سيناريو)).. كونوا أنفسكم، واجتهدوا بما يوازي طموحاتكم، لكي تكون قادرًا على وصف نفسك شفويًا /كتابيًا بكل دقة وثقة.

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