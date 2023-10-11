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التعامل مع قيود الإطار الفكري

10/11/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) الإطار الفكري ذلك القيد الذي لا يمكن الفكاك منه كلياً، وكل إنسان مقيد به إنما بدرجات متفاوتة ومتباينة، إن الإنسان ينظر لكل ما حوله، وحتى لنفسه من خلال إطار فكري، وهو طريقة التفكير وكيفية استيعابنا للمعلومات وتفسيرها، وهو القالب الذي يشكل أفكارنا.
يتكون الإطار الفكري من مفترضات غرست في العقل الباطن للإنسان، ويبدو أنه لأن الإنسان يشعر أن مصدرها داخلي يعتقد أنها من البديهيات/ اليقينيات، وهي في الحقيقة مجرد افتراضات، ويعتقد الإنسان أن كل ما هو خارج هذا الإطار باطل وخطأ، ويتفق جميع المفكرين على أن الإنسان لا يستطيع النظر إلى العالم إلا من خلال إطار فكري، وكما قال الدكتور علي الوردي ((والعجيب أن بعض الناس ينكرون وجود إطار على عقولهم، إنهم بهذا يبرهنون على تعصبهم الشديد، فكلما اشتد اعتقاد إنسان بأنه حر في تفكيره زاد اعتقادي بعبوديته الفكرية))، بل إن الفيلسوف وعالم النفس الشهير ويليام جيمس يقول، إن العقل البشري جزئي ومتحيز بطبيعته، وإن العقل لا يستطيع التفكير المثمر إلا إذا كان جزئياً في نظرته ومتحيزاً في اتجاهه.
إذن نحن جميعاً تشكل أفكارنا إطارات فكرية لا فكاك منها، ومن الطبيعي أن نشعر أن كل ما يخالف إطارنا الفكري خطأ وباطل، ولكن حر التفكير من استطاع أن يروض نفسه حتى يكون لديه مرونة في التعاطي مع وجهات النظر الأخرى مهما بدت مختلفة فهي فقط تبدو مختلفة لأنها صدرت من شخص يملك إطاراً فكرياً مختلفاً عن إطارك، ولا يعني بالضرورة أنها خطأ كما لا يعني بالضرورة أنها صواب، وبالمناسبة بدأنا نرى كثيراً من الكتاب والمحدثين العرب هذه الفترة ممن يتطرقون لهذه القضية يقعون في الأخطاء نفسها التي يحذرون منها، فتراهم يرددون أن التحرر من الإطار الفكري هو بمخالفة الموروث، لتصور سطحي لديهم بأن الإطار الفكري هو فقط الموروث، ومن الواضح أن هؤلاء سجناء إطار فكري يمكن أن نسميه مخالفة الموروث، وهم لا يختلفون أبداً عمن ينتقدونهم رغم أن القرآن الكريم نفسه حذر من إطار ((إنا وجدنا آباءنا))، ولكن ليست القضية بهذه السطحية التي يصورها هؤلاء.
وكما أسلفنا لا يوجد شيء اسمه تحرر كلي من الإطار الفكري، وكل من يدعي ذلك فهو أشد الناس تقيداً، ولكن الهدف هو توسعة الإطار الفكري وجعله مرناً، وليس القفز من إطار إلى آخر وما كان بالأمس حقيقة كاملة يصبح اليوم باطلاً كاملاً يقول الوردي، ولعله أهم من كتب حتى الآن من المفكرين العرب عن هذه القضية الخطرة يقول:
((ولعل بعض الأفذاذ النادرين من الناس يستطيعون أن يدركوا ما ركب على عقولهم من إطار، فهم يتحيزون في تفكيرهم قليلاً أو كثيراً، ولكنهم يدركون في الوقت نفسه أنهم متحيزون))
وعليه فإنه للتعامل مع حقيقة هذا القيد يلزم الاعتراف بالتحيز ابتداء ثم إخراجه من اللاوعي إلى الوعي بحيث يعرف الإنسان تحيزاته تماماً، ويكون منفتحاً على الرأي الآخر، ويكون شديد التدقيق بين ما هو ظني وما هو قطعي، ويأخذ في الاعتبار أن كل ما هو داخل إطاره الفكري سيبدو قطعياً وما هو خارجه يبدو غير ذلك، فالتاريخ يخبرنا عن غلطات فادحة ارتكبها علماء كبار، بسبب قيود الإطار الفكري مثل قصة ألبرت أينشتاين والثابت الكوني، وقصة اختراع إديسون للحاكي عندما عرضه على العلماء قالوا جميعاً إنه مستحيل أن يسجل صوت إنسان على أسطوانة بل قالوا إنه مستحيل حدوث ذلك فيزيائياً! وغيره مئات الأمثلة.. ومن يدرس مسيرة العلم يرى بوضوح كم كان قيد الإطار الفكري يثقل حركة هذه المسيرة.
وفي الختام، هذه القضية مثلها مثل أي قضية فكرية أخرى يوجد فيها رأي لمتطرفين ذهبوا إلى العدمية والسفسطة، ويقولون إنه لا يوجد شيء في الوجود أكيد حتى الوجود نفسه يشككون فيه، وهذا رأي مغال ومتهافت، ولكن ما ندعو له هو أن يكون الإنسان مرناً واسع الإطار الفكري، قاعدته أن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، وتحرر التفكير بتوسعة الإطار الفكري يخلق عند الإنسان قدرة على حشد افتراضات أكثر وقدرة على التخلي عن الافتراضات التي تناقض البرهان.

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