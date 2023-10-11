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مصلحة وليست مبدأ

10/11/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) لا أفضل الحديث عن الأحداث السياسية لأني لست أحد لاعبيها، وليست لي مشاركة مع أعضاء طاولات الحوار، ولست مقربة حتى من أصحاب القرار السياسي، والمضحك أن أغلب من يتصدر مشهد الرأي السياسي، مثلي، ومع ذلك يقدم نفسه كمحلل سياسي.. يا رجل!، فقط يتابع أخبارًا ويكرر ما يقولونه بإعادة صياغة ((ببغاء بكرفتّه))، لكن هنا أريد أن أوضح للعامة واقع السياسة المنطقي دون أي شعارات إعلامية هدفها التحكم بالرأي العام.
السياسة تعتمد على المصلحة وليست المبدأ، يجب أن أقدم مصلحة الداخل على مصلحة الخارج، بغض النظر من هم المستفيدون في الخارج، على صعيد الصدفة أو حتى صعيد الشرط التعاقدي، مصلحة الداخل يعني الأمن والاقتصاد والصحة والتعليم والبيئة وجودة الحياة بما فيها الترفيه، كي أعزز استقراري، يجب علي تعزيز استقرار المنطقة حتى لا أتضرر من شرار معاركها، لكن المعضلة هنا هي كيف أختار الطريقة المناسبة؟.
هنا تظهر الأصوات المؤدلجة التي تقودها العاطفة والقومية بمنهجية عنيفة لفرض السلام على المنطقة!، العنف لن يخلّف السلام إطلاقاً، وأصحاب القرار لا يتحركون إلا لمصلحة، فإذا كان القرار ((عنف)) بهدف ((السلام)) -وهذا غير منطقي- فما هي المصلحة خلف هذا القرار؟.
حديثي هنا موجّه للعامة، قضيتك هي وطنك وأهلك وأنت، اختيارك للقرار والمنهجية يجب أن يرتكز على مصلحتك أنت، ورأيك في أحداث العالم الخارجي يجب أن يكون موضوعيًا بما لا يمس الداخل، اتفاقك واختلافك مع الأحداث يجب أن يرتكز على نتيجة تأثيره عليك أنت، في الأخير أنت لا تعرف حيثيات الأحداث والأخبار التي تصلك، فلا تكن ضحية ((بربوغاندا)) وشعارات شعبوية هدفها التحكم بك وبولائك، وبالتالي قرارك ضد مصلحتك والذي سيودي بك للتهلكة.
أخيرًا.. في السياسة لا أحد صديق ولا آخر عدو، لا رابط بين الأطراف سوى المصلحة، سنصافح من كانت مصلحتنا معه، حتى وإن كان الشيطان.

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