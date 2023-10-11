Thursday, 12 October 2023 07:30 GMT

لا أثر للنقطةِ

10/11/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) مِن حكاياتِ التراثِ العربي، أنَّ قَصّاصًّا، قامَ يُحدِّثُ في الناس، قائلًا: ((حدثني أحمدُ بن حنبل أنًّ النبيَ قالَ كذا وكذا)) فسمعه ابنُ حنبل، وكانَ مارًّا في الطريقِ، فقال: ((ما حدثتُك بهذا)) فما كانَ مِنَ القَصَّاصِ إلا أن قالَ: ((كأن ليسَ في الدنيا أحمد بن حنبل غيرك، لقد كتبتُ عن سبعة عشر أحمد بن حنبل)).
هذه الإجابةُ المفاجئةُ تنقلنا مِن حالةٍ إلى حالة، كتلك التي نقلَتنَا إليها الفاصلةُ المنقوطةُ، وعلامتُها: (؛). وأعني: أننا نضع (نقطةً) لنُعلِن النهاية...! لكن إن أضفنَا إليها فاصلةً، وصِرنا أمامَ (فاصلةٍ منقوطة) فماذا سيتغير؟ هل قاومنا النهايةَ حينها؟ ذاكَ فعلُ الفاصلةِ المنقوطة من بين علاماتِ الترقيم.
نفترضُ أنَّ ذلك القَصَّاص وضعَ فاصلةً منقوطةً في أذهانِ الحاضرين، فانتقلَ بالمتلقي من نهايةٍ يَنتصِر بها ابنُ حنبل، إلى عالمٍ آخر، يَجعل من الحكايةِ واقعًا جديدًا، امتلأ بالتأويلِ، وصراعِ المذاهب حولَ الروايةِ والدرايةِ، وتسميةِ الرجال، وكيفيةِ تصديقِ الحكاية؛ حيث إنَّ القَصَّاصَ صَنعَ في (الواقع) حنابل كُثر؛ حين قالَ: ((قد كتبتُ عن سبعة عشر أحمد بن حنبل)). ونحن هنا أمامَ نقطةٍ فَصَلناها؛ لتكون النهايةُ غائمة، ومتجددة؛ فهل هي فاصلةٌ منقوطة، أم نقطةٌ مفصولة؟
ما يَهمّ المقالة أنَّ هذا الفعلَ الكتابي قد يَصنع الواقعَ؛ حين يتَّحِدُ موضعُ الكتابةِ بموضعِ جسدِ الفاعلِ في التاريخ. ومن ثمَّ يمكن الاستفادة من هذا التَصرّف، بغربلةِ تاريخِ الكلام؛ لهذا ممَّا يلفت الانتباهَ أنَّ الفاصلةَ المنقوطةَ هُمِّشَت في تاريخِ العلامات الكتابيّة، حتى صارَ الإملائيون يَتعمّدون إخفاءها، إلى درجةِ الاستغناءِ عنها بالفاصلةِ العاديّة. إلا أنَّ ثمة فرقًا مهمًا؛ هو أنَّ الفاصلةَ العاديةَ ليست ثائرة جذريّة، أي لا تُلغِي النهايات المتوقَّعة والمرادة، كما هو فعلُ الفاصلةِ المنقوطة. وربما هذا سببٌ لتهميشِ هذه العلامة الثوريّة.
في فلسطين تَشعّ الفاصلةُ المنقوطةُ، كوجهةٍ خَطِرة تُقلِق مضجعَ النهايات، تَشعّ كأنَّها دقيقةُ صُبحٍ بعد اشتدادِ العتمة؛ إذ كلما قيل ((هذه هي النهاية))؛ جاءت فاصلةٌ منقوطةٌ؛ لتبدأ الأشياءَ التاريخيةَ من جديد، بل تبعثها من رمادِ الليل، فتجعلها نارًا للصباح. وإماراتُ هذه الشمس، هي الحروبُ المتوالية الخارجةُ بين حينٍ وآخر، من ركام تاريخٍ استعماريٍّ قديم؛ فهي التي تضع فاصلةً منقوطةً لتُصَبِّح الآخر؛ بغضِّ النظرِ -الآن- عن أسبابِ هذا التصبيح! والتصبيحُ -هنا- هو الإغارة صباحًا، وهي علامةٌ على استئنافِ ما بعد الليل/النهاية، كما قال الشاعر العربي: ((نحن الّذون صبَّحوا الصباحا/يوم النُخَيل غارةً ملحاحا))، إذ لو كان الذين غِيْرَ عليهم ليسوا بنائمين صباحًا، لما كانَ للفاصلةِ المنقوطةِ معنى، بل سنكون أمامَ فاصلةٍ عادية. ويعني هذا أنَّ الذين غِيْرَ عليهم آمنوا بالنهايةِ ومن ثمّ حياتهم نقطة بلا فاصلة. والملاحظُ أنَّ هذا التصبيح يجعل الآخر يُعيد للفاصلةِ المنقوطةِ أثرها الحقيقي، فيغِيْر بدوره؛ انطلاقًا من أثرِ تاريخِ المكان. وكأنَّ الفاصلةَ المنقوطةَ مهمةٌ لذاتها، بل قد تُصنع حين يأتي وقتُها المراد. وهذا المعنى المذكور -هنا- عن حروبِ فلسطين، يَغضُّ النظرَ عن الدوافع الآنيّة التي يتحدَّث بها المتمذهبون بحسب معتقداتهم، لأنَّهم مهما اختلفوا الآن، سيظل السؤالُ المُوحَّد قائمًا في الأذهان: (كيف نبتَ الكيانُ الصهيوني في فلسطين)؟ ومن ثمَّ كلُّ إجابةٍ هي اعترافٌ ضمني بالفاصلةِ المنقوطة! وهذا السؤالُ - الذي يُذكِّر بمقولةِ محمود درويش: ((إسرائيل تَسرق منا كُلَّ الأدوار: فمنهم القاتل، ومنهم الضحية))- يجعل من الفاصلةِ المنقوطةِ متبادلة في أذهانِ المتحاربين سواءً من جانب الفلسطينيين أو الكيانِ الصهيوني.
أخيرًا: ربما هذا السؤالُ أيضًا هو فاصلةٌ منقوطةٌ تُرهِقُ مفهومَ (التَصهين) الذي نبتَ في مكانِه التاريخي، ولكن بأسبابٍ ليست مِن سياقِ التاريخ اليهودي. ألا نتذكَّر هنا أنَّ الفاصلةَ المنقوطة متعلقةٌ بالأسبابِ تَعلقًا متينًا؛ حيث الجُمل المكتملة إذا تعاطفت وكانت الثانيةُ سببًا للأولى ظهرت الفاصلةُ المنقوطةُ؛ لتلغي نهايةَ الجملةِ الأولى، وتُؤسِس من مجموعِ الجُمَل نَصًا مختلفًا، وهذا ما لا تفعله الفاصلة العادية؟.
التفاتة:
هل يمكن أن يثور يهودٌ على عباءةِ الكيان الصهيوني، ثورةً تبتكر فاصلةً منقوطةً ثوريةَ الفكر والواقع تُغيِّر من سياقات الحربِ الثنائية فكريًا، اللاثنائية واقعيًا؟! إذ المعوَّلُ عليه في الفرقِ بين الثورةِ وفعلِ الثور؛ أنَّ الثورةَ مسبوقةٌ بنظريّةٍ، لها ارتباطٌ مُوحّد بالوعي والواقع المادي، وأمَّا الثور ففعله لا يخفى على أحد.

MENAFN11102023000089011017ID1107228996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث