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هل حان الوقت لجيل جديد من رجال الأعمال

10/11/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) رؤية المملكة 2030 تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأيضاً تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية والمبتكرة، مثل التعليم والصحة والسياحة والترفيه والتكنولوجيا. ولتحقيق هذه الأهداف، تحتاج المملكة إلى جيل جديد من رجال الأعمال يؤمن بالإبداع والتطور والابتكار والتحديث ويجعل صلب أعماله في مجالات الرؤية، بدلاً من الاكتفاء بالاستثمار الكلاسيكي في العقار فقط.
فالاستثمار في العقار نشاط تقليدي وقد يكون سلبيا، يعتمد على شراء الأراضي والعقارات وانتظار ارتفاع أسعارها دون أي قيمة مضافة كبيرة للبلد أو خلق فرص عمل جديدة، كما أنه قد يخنق ويؤثر في الصناعات والأعمال التجارية الأخرى التي تحتاج إلى مساحات أرضية لإنشاء مشاريعها، ويزيد من كلفة المعيشة للمواطنين. وأيضاً يقلل من القوة الشرائية المتوفرة لكي يتم صرفها في المجالات الأخرى التي تحرك الحركة التجارية. إضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في العقار يجعل رجال الأعمال يفقدون حس التحدي والابتكار، ويصبحون رهائن لطول فترة انتظار سوق العقار.
ولذلك، يجب أن نشجع جيلاً جديداً من رجال الأعمال، لا تهم أعمارهم، بل توجهاتهم وطموحاتهم. علينا التفكير خارج الصندوق، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في مجالات متنوعة تتوافق مع رؤية 2030. فهذه المجالات توفر فرصاً عظيمة للنمو والربح، وتمثل قيمة مضافة للبلد وتخلق وظائف وتحرك الدورة الاقتصادية، كما أنها تسهم في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة. مثلاً، يمكنه أن يستثمر في إنشاء شركة تكنولوجية تقدم حلولاً ذكية ومبتكرة للمشكلات الحالية أو المستقبلية.
وأيضاً يمكن لرجل أعمال أن يستثمر في إنشاء تعليم عالي الجودة ويستخدم أحدث التقنيات. أو يمكنه أن يستثمر في منشآت تقدم خدمات صحية متميزة وتستخدم أحدث التجهيزات. أو يمكنه أن يستثمر في إنشاء مشروع سياحي أو ترفيهي يجذب الزوار ويوفر لهم تجارب ممتعة ومفيدة أو الصناعات الحديثة، خصوصاً أننا نشهد طفرة في مجال المعادن في البلد.
هذه أمثلة بسيطة لمجال كبير ومتعدد ويحتوي فرصا استثمارية كثيرة ومتنوعة طرحتها الرؤية، التي تبين كيف يمكن لرجل أعمال أن يكون مبدعا ومطورا، وأن يجعل صلب أعماله في مجالات الرؤية 2030. وبذلك يكون رجل أعمال ناجحاً وفاعلاً في خدمة البلد والمواطن، ويسهم في تحقيق أهداف الرؤية وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد. وهذا هو ما نحتاج إليه من جيل جديد من رجال الأعمال، لا من بعض الكسالى الذين يجمدون وينامون على العقار ويحتكرون ويرفعون أسعاره دون مجهود ودون خلق وظائف ودون تحريك للدورة الاقتصادية. فالعقار ليس هو الحل، بل قد يكون هو المشكلة، إذا لم نستثمر في مجالات أخرى أكثر قيمة وأهمية.
للأسف حتى بعض رجال الأعمال الجدد صغيري السن نسبياً تعلق بالعقار بناء على وصية عائلته أو آبائه من باب (العقار هو الابن البار) حتى ربما أكثر براً من الولد إلخ... فحبس نفسه في هذا المجال، الذي لا يحتاج إلى كثير من التفكير والإبداع.
هل من المنطقي أن يدعم رجل الأعمال ومن يجعل الرؤية وأهدافها ومجالاتها شغله الشاغل ويأخذ من وقته وجهده وتفكيره الشي الكثير مثل ما يدعم بعض الكسالى من تجار العقار الذين لا يستخدمون الكثير من التفكير، مجرد تجميد الأراضي والنوم عليها وعدم جلب قيمة مضافة للبلد؟ ببساطة الفئة الأولى يعملون ويفكرون والأخرى ينامون!
للأسف حتى الممولون مثل بعض البنوك وغيرها يساوون بين الفئتين، إذا لم يفضلوا الفئة الثانية لأن العقار على قولهم لا يحمل إخطاراً وبسيط حسابه!
تقديم دعم وتسهيلات وتفضيل فئة الابتكاريين والمبدعين والجيل الجديد من رجال الأعمال، هو أولوية لأنهم من سيصنعون المستقبل. إذا ساوينا بين الطرفين فربما قد يتشجع البعض للكسل والأقل جهداً والأقل تفكيراً وهو العقار، مما سيؤثر في نمو وازدهار بقية القطاعات الأخرى التي تتنمي لروح الرؤية وتنسجم معها تماماً.

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