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بدء أعمال التنقيب والمسوح الأثرية في العلا

10/11/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بدء عدد من بعثات التنقيبات والمسوحات الأثرية أعمالها في عدد من المواقع التاريخية في العلا، وتشمل دادان، وقُرح، والبلدة القديمة ، وعددًا من المواقع الأثرية في العلا وخيبر،حيث تهدف أعمال البعثات المختلفة من تحقيق التزام الهيئة الملكية بالحفاظ على الإرث الإنساني، ومواصلة نجاح أعمال التنقيب عن الآثار.
وتشكل أعمال التنقيبات والمسوحات الأثرية إحدى مستهدفات "رؤية العلا" نحو تحقيق تنمية شاملة مستدامة، بالاستفادة من مختلف المقومات ومن ذلك ما يتعلق بالتراث الثقافي، في سبيل توفير وجهة ثقافية عالمية ومشاركة إرث العلا مع العالم، وذلك تماشيًا مع أهداف "رؤية السعودية 2030".
ويشارك عدد من الخبراء والعلماء والباحثين ضمن عدد من دول العالم منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأستراليا وتركيا، إضافة إلى فرق سعودية، بالشراكة مع فريق الهيئة الملكية لمحافظة العلا في أعمال التنقيب، حيث تتعزز هذه الشراكات في كشف المزيد عن أسرار أرض الحضارات وفق برنامج موسمي معتاد كل عام.
ويتم استخدام التقنيات الحديثة في أعمال التنقيبات والمسوحات، والتي أثمرت عن اكتشافات مهمة جرى الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، مع مراعاة اتباع أفضل معايير الممارسات الدولية والاستفادة، كذلك مشاركة الطلبة والباحثين في أعمال التنقيب وفق منهجية الهيئة الملكية لتطوير الكوادر البشرية بالتعاون مع أقسام الآثار في عدد من الجامعات السعودية.
وتؤكد الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الالتزام بحماية المواقع الأثرية والتراثية في العلا وتعزيز حضورها عالميًا، حيث تعمل على بناء اقتصاد ثقافي معرفي، حيث تحكي معالم العلا تاريخ حضارات إنسانية، وتمتاز بجمال طبيعي وتراث إنساني نوعي، يجعلها في مستهدف رئيس ضمن أكبر متحف حي في العالم، ولتوفر وجهة ثقافية تراثية فريدة.

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