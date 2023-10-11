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21 ألف بلاغ للهلال الأحمر

10/11/2023 11:14:41 PM

(MENAFN- Al Watan) باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان 21442 بلاغًا إسعافيًا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، كما باشرت عددا من الحالات ونفذت برامج ودورات في مختلف المجالات.
وأوضحت الهيئة أن الحالات الإسعافية التي تمت مباشرتها خلال الفترة نفسها بلغت 18289 حالة، فيما نفذ الفرع 242 مبادرة تطوعية شارك فيها أكثر من 3930 متطوعًا ومتطوعة بعدد 23921 ساعة تطوعية، إلى جانب تنظيم 169 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 1001 مستفيد مستفيدة، وأشارت إلى أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال تطبيق "أسعفني"، الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.

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