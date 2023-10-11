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إغلاق مراكز صحية يقلق سكان قرى بالمدينة

10/11/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يتجه تجمع المدينة المنورة الصحي لإغلاق مراكز صحية في عدد من القرى، مبررا ذلك بأن البحث عن مبانٍ بديلة للمراكز مستمر، لتحقيق اشتراطات السلامة، وخدمة الأهالي بها.
ودفع تسرب قرار إغلاق 3 مراكز صحية في قرى الرذايا والفريش والجفر، لسوء المباني وتهالكها وعدم وجود بديل لها، الأهالي إلى الشكوى من القرار وتبعاته، خشية معاناة التنقل بأفراد الأسر من القرية للمدينة، بحثا عن العلاج والمتابعة الصحية، خاصة لكبار السن، والصغار من أجل التطعيمات، في ظل عمل المراكز حاليا، وتقديم الخدمة للأهالي. إلا أن خبر الإغلاق أثار تخوف الأهالي في ظل عدم وجود بديل يقدم الخدمات الصحية لهم.
مواجهة الطلب
بيّن المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن حمودة، لـ((الوطن)) أن البحث عن مراكز بديلة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في ((الجفر والفريش والرذايا)) يأتي لافتقاد تلك المراكز أدنى اشتراطات الأمن والسلامة التي أقرتها الجهات ذات العلاقة، حفاظا على سلامة المراجعين، منوها بأنه في ظل توجيهات القيادة بتحسين مستوى الخدمات الصحية، وتطويرها وفق التطلعات المتوافقة مع برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، أحد برامج رؤية السعودية 2030، طرح التجمع الصحي في المدينة المنورة عدة إعلانات، للبحث عن مبانٍ مستأجرة بديلة لتلك المراكز تحقق اشتراطات السلامة، لخدمة الأهالي بها، ولكن لم يتم التقدم لتلك المنافسات حتى تاريخه.
وأضاف حمودة أن تجمع المدينة المنورة الصحي، بالتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة، يسعى لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في منطقة المدينة المنورة، وتوفير كل الإمكانات للأهالي بالقرى والمراكز والمحافظات التابعة للمنطقة، وذلك بالبحث عن إقامة مبانٍ لمراكز صحية في تلك المواقع بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

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