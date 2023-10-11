الرحلات الجوية تتصدر نقل السياحة الداخلية

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- Al Watan) تصدرت الرحلات الجوية وسائل نقل السياح المحليين خلال عام 2022، إذ استقلها 7537.314 سائحًا، تلتها الرحلات البرية بإجمالي 70213.486 سائحًا، ثم الرحلات البحرية بـ85.701 سائحًا، بينما بلغ إجمالي السياح 77836.501.
عدد السياح في 2022
ـــــــــ يناير
7675.16
ـــــــــــ فبراير
6449.938
ــــــــــــ مارس
6204.755
ـــــــــــ
8036.131
ـــــــــــ مايو
7246.109
ــــــــــــ يونيو
4032.787
ـــــــــــ يوليو
10795.554
ــــــــــ أغسطس
7008.438
ـــــــــــــ سبتمبر
4196.039
ــــــــــــــــ أكتوبر
4838.186
ــــــــــــــ نوفمبر
7003.149
ــــــــــــــــــ ديسمبر
4350.255
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