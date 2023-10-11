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4 مناطق تحقق مستهدفات العمل التطوعي

10/11/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت 4 مناطق من بين مناطق المملكة نتائج متقدمة في نسب التطوع خلال العام الحالي 2030، وبنتائج تجاوز المستهدف لها، واحتلت المدينة المنورة المركز الأول بواقع 9021 متطوعاً وبنسبة إنجاز 200.5%، تليها مكة المكرمة في المركز الثاني بـ 9255 متطوعاً، وبنسبة 148.1%، ثم جازان بـ 5643 متطوعاً، بنسبة وصلت إلى 125.4%، يلي ذلك الرياض بـ 5849 متطوعاً، وبنسبة 93.6%، ثم القصيم بـ 3854 متطوعاً، بنسبة 93.6%.
وبحسب مستهدفات الفرص التطوعية للعام 2023م، فإن هناك 6990 فرصة تطوعيه موزعة على مناطق المملكة، فيما تحقق من تلك المستهدفات 12077، وبنسب تحقق بدأت من 57% وحتى 419.8%.
شريحة الشباب
يذكر أن دراسة أعدتها جامعة الملك سعود، وقام عليها عدد من الأكاديميين، ذكرت بأن شريحة الشباب على وجه الخصوص، تميل إلى المبادرات الاجتماعية ((التطوع))، معللة ذلك بالآثار الناجمة عن عملية التطوع التي يشعر بها المتطوع، ومن بينها تعزيز التكافل الاجتماعي، ونوعية الحياة في المجتمع، ويعطي ـ التطوع ـ الشعور بالرضا الذاتي من خلال مساهمته بتقديم الخدمات والقيام بأنشطة حيوية لها أثر واضح على حياة الناس، وعلى تقدم المجتمع الذي ينتمي إليه، إلى جانب من يؤمنه التطوع للمتطوعين من تدريبات مهمة تسهل عليه الانخراط في العمل، وعلى النحو الذي يكسبه المهارات والخبرات التي تؤهله للمنافسة والقيام بالعمل المهني، ويدخل في ذلك ضمناً مهارات التعامل مهارات التواصل تزايد المعارف المكتسبة مهارات الإدارة والقيادة.
وبحسب الدارسة ذاتها فإن غالبية المتطوعين هم من شريحة الشباب، فوفقاً للمسوح التي تضمنتها الدراسة، فإن 55% من المتطوعين هم من المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 24 سنه، و27% للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة.
مجالات للتطوع
- إنقاذ المتضررين من الأمطار
- الخدمات الكشفية
- مبادرات إفطار صائم
نظام العمل التطوعي 2020
- يهدف لنشر ثقافة العمل التطوعي
- تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي
- تحديد الحقوق والواجبات
- تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني
- منع القطاع الخاص من جهود المتطوعين حال وجود عائد ربحي

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