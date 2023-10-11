هيلمان يتعرف على لاعبي الرياض

(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب الرياض، البرازيلي أودير هيلمان، على رفع المخزون اللياقي لدى لاعبيه، خلال معسكر مدرسة الوسطى المقام حاليا في المجمعة، ويسعى هيلمان إلى التعرف على لاعبيه جيدا خلال المعسكر، قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة الاتفاق في الـ22 من أكتوبر الجاري، لحساب الجولة العاشرة للدوري.
ويحل مدرسة الوسطى في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، بعدما كسب مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر 5 مباريات خلال الجولات التسع الماضية.
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