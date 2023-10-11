كوزمين يطالب بمضاعفة الجهد
التاريخ
10/11/2023 11:14:40 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل ضمك تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية، وكثف مدربه الروماني كوزمين كونترا النواحي اللياقية خلال التدريبات، وطالب لاعبيه بمضاعفة الجهد خلال الفترة الحالية، للوصول إلى أعلى مستوى من الجهوزية.
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