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الراحة ممنوعة بقلعة الكؤوس

10/11/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الأهلي تدريباته خلال الأيام الماضية دون راحة، وذلك عقب الانتصار على الاتحاد، الجمعة الماضية، إذ لم تتوقف التدريبات الأهلاوية طوال الأسبوع الجاري، ولوحظ أن المدرب الألماني ماتياس يايسله يريد تصحيح بعض الأخطاء التي حدثت في لقاء الاتحاد رغم الانتصار، ويسعى أيضاً للتركيز على الجوانب الفنية التكتيكية ورفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين، لا سيما وأن قلعة الكؤوس مقبل على مواجهات قوية وصعبة بعد فترة التوقف الحالية.

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