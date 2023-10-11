الراحة ممنوعة بقلعة الكؤوس

الراحة ممنوعة بقلعة الكؤوس
التاريخ
10/11/2023 11:14:40 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الأهلي تدريباته خلال الأيام الماضية دون راحة، وذلك عقب الانتصار على الاتحاد، الجمعة الماضية، إذ لم تتوقف التدريبات الأهلاوية طوال الأسبوع الجاري، ولوحظ أن المدرب الألماني ماتياس يايسله يريد تصحيح بعض الأخطاء التي حدثت في لقاء الاتحاد رغم الانتصار، ويسعى أيضاً للتركيز على الجوانب الفنية التكتيكية ورفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين، لا سيما وأن قلعة الكؤوس مقبل على مواجهات قوية وصعبة بعد فترة التوقف الحالية.
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