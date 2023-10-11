غربلة شاملة في الشباب

(MENAFN
- Al Watan) يستعد الشباب لتغييرات إدارية مهمة خلال الفترة المقبلة، بعد حل مجلس الإدارة السابق برئاسة خالد الثنيان في أغسطس الماضي، وتكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي، قبل انتخاب مجلس جديد الشهر الماضي برئاسة محمد المنجم. وبينت مصادر أن كثيرا من التغييرات الإدارية والفنية ستحدث في الليث، وأن محمد الناصر سيعين نائبا للرئيس، على أن ينتقل نجم الليوث السابق عبدالله الأسطاء، من منصب نائب الرئيس، ليتولى مهمة المدير التنفيذي لكرة القدم خلفا لطلال آل الشيخ. وأكدت المصادر أن إدارة الشباب فتحت خطوط مفاوضات مع أسماء أجنبية لتعيينها في الجهاز الإداري لكرة القدم تحت إدارة الأسطاء. وكشفت أن المنجم اقترب من الاتفاق مع المدرب البلجيكي فيليب كليمينت، لقيادة الليث.
MENAFN11102023000089011017ID1107228986
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.