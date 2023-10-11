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غربلة شاملة في الشباب

10/11/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد الشباب لتغييرات إدارية مهمة خلال الفترة المقبلة، بعد حل مجلس الإدارة السابق برئاسة خالد الثنيان في أغسطس الماضي، وتكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي، قبل انتخاب مجلس جديد الشهر الماضي برئاسة محمد المنجم. وبينت مصادر أن كثيرا من التغييرات الإدارية والفنية ستحدث في الليث، وأن محمد الناصر سيعين نائبا للرئيس، على أن ينتقل نجم الليوث السابق عبدالله الأسطاء، من منصب نائب الرئيس، ليتولى مهمة المدير التنفيذي لكرة القدم خلفا لطلال آل الشيخ. وأكدت المصادر أن إدارة الشباب فتحت خطوط مفاوضات مع أسماء أجنبية لتعيينها في الجهاز الإداري لكرة القدم تحت إدارة الأسطاء. وكشفت أن المنجم اقترب من الاتفاق مع المدرب البلجيكي فيليب كليمينت، لقيادة الليث.

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