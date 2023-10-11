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الازدواجية تغيب قوة العميد

10/11/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) استغرب الوسط الرياضي، محاولات الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، خلال ديربي جدة الماضي أمام الأهلي، الذي كسبه الراقي 1 /صفر، المتكررة بالحصول على ضربات جزاء، والتأثير على حكم المباراة، رغم اخفاقه في منح العميد التفوق، الأمر الذي خارج خدمة فريقه كليا، وسط غضب اتحادي، وتساؤلات حيال هل مشاركة اللاعب المغربي ، والفرنسي كريم بنزيما معا في هجوم النمور لاتخدم العميد.
خلل
إعتبر العديد من الاتحاديين أن مشاركة حمدالله وبنزيما معا في الهجوم الاتحادي يعتبر ضعف فني، وأنه يتوجب على المدرب البرتغالي نونو سانتو العودة إلى أسلوبه السابق بالاعتماد على مهاجم صريح واحد، وأن يشرك الأكثر جهوزية سواء حمدالله أو بنزيما، وأن لايجامل أيا من اللاعبين على حساب المجموعة والطريقة المثالية للفريق.
ازدواجية
باتت مشاركة عبدالرزاق حمدالله بجانب قائد الفريق بنزيما، تشكل ازدواجية وتداخلا بين اللاعبين، التي أضعفت تركيبة الفريق داخل الملعب، مما أثر على الأداء الجماعي للفريق عامة، كما أن العميد افتقد للاعبي الأجنحة المؤثرين، وطالبوا الإدارة بمناقشة سانتو، وعدم السكوت على الأخطاء التي وقع فيها منذ بداية الموسم.
-حمدالله غاب فنيا حتى الآن
-الديربي كشف الخلل الواضح في العميد
-ازدواجية المهاجمين تغيب الأهداف
-اتحاديون يطالبون بالعودة إلى النهج السابق
-مطالب بتحرك إداري ومناقشة سانتو

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