الازدواجية تغيب قوة العميد

(MENAFN
- Al Watan) استغرب الوسط الرياضي، محاولات الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، خلال ديربي جدة الماضي أمام الأهلي، الذي كسبه الراقي 1 /صفر، المتكررة بالحصول على ضربات جزاء، والتأثير على حكم المباراة، رغم اخفاقه في منح العميد التفوق، الأمر الذي خارج خدمة فريقه كليا، وسط غضب اتحادي، وتساؤلات حيال هل مشاركة اللاعب المغربي ، والفرنسي كريم بنزيما معا في هجوم النمور لاتخدم العميد.
خلل
إعتبر العديد من الاتحاديين أن مشاركة حمدالله وبنزيما معا في الهجوم الاتحادي يعتبر ضعف فني، وأنه يتوجب على المدرب البرتغالي نونو سانتو العودة إلى أسلوبه السابق بالاعتماد على مهاجم صريح واحد، وأن يشرك الأكثر جهوزية سواء حمدالله أو بنزيما، وأن لايجامل أيا من اللاعبين على حساب المجموعة والطريقة المثالية للفريق.
ازدواجية
باتت مشاركة عبدالرزاق حمدالله بجانب قائد الفريق بنزيما، تشكل ازدواجية وتداخلا بين اللاعبين، التي أضعفت تركيبة الفريق داخل الملعب، مما أثر على الأداء الجماعي للفريق عامة، كما أن العميد افتقد للاعبي الأجنحة المؤثرين، وطالبوا الإدارة بمناقشة سانتو، وعدم السكوت على الأخطاء التي وقع فيها منذ بداية الموسم.
-حمدالله غاب فنيا حتى الآن
-الديربي كشف الخلل الواضح في العميد
-ازدواجية المهاجمين تغيب الأهداف
-اتحاديون يطالبون بالعودة إلى النهج السابق
-مطالب بتحرك إداري ومناقشة سانتو
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