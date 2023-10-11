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الاحتلال يخطط لهجوم بري على غزة

10/11/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) يكافح الفلسطينيون من أجل العثور على الأمان حيث دمر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها، ونفد الوقود من محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، وشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشخصية معارضة حكومة في زمن الحرب للإشراف على القتال ضد مقاتلي حماس.
وجاء في بيان صادر عن غانتس أن الحكومة الجديدة في زمن الحرب ستتألف من نتنياهو وبيني غانتس – وهو شخصية معارضة بارزة ووزير دفاع سابق – ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت. وسوف يركز مجلس الوزراء فقط على قضايا الحرب.
ويظهر هذا الترتيب بشكل متزايد من أن يشن الجيش هجوما بريا على غزة.
البحث عن أمان
وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أحياء في قطاع غزة، مما أدى إلى تحويل المباني إلى أنقاض ودفع الناس إلى الهروب بحثًا عن الأمان.
وبينما حذرت السلطات في غزة من أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى العديد من المناطق، وأن إمدادات الكهرباء ستنفد قريباً، طالبت المنظمات الإنسانية بإنشاء ممرات لإيصال المساعدات.
ومن المتوقع أن تتصاعد الحرب، التي أودت بحياة ما لا يقل عن 2200 شخص من الجانبين.
وفيما يلي تطورات الحرب:
الوضع في غزة
تدهورت الظروف في الجيب الساحلي، وهو شريط مزدحم يبلغ طوله 40 كيلومترًا (25 ميلًا) ويسكنه 2.3 مليون شخص،حيث تحولت مباني المدينة بأكملها إلى أنقاض وبحث السكان عن أماكن للذهاب إليها.
وحذرت إدارة الدفاع المدني في غزة من أن هناك عددا قليلا جدا من فرق الإنقاذ للبحث عن الناجين المدفونين تحت الأنقاض، وأن الفرق لم تتمكن من الوصول إلى العديد من الأماكن بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق والقصف المستمر.
وقال الصحفي حسن جبار، بعد مقتل ثلاثة صحفيين فلسطينيين في قصف حي بوسط المدينة يضم وزارات حكومية ومكاتب إعلامية وفنادق: ((لا يوجد مكان آمن في غزة في الوقت الحالي)). ((أنا خائف حقًا على حياتي)).
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 250 ألف شخص في غزة فروا من منازلهم. واحتشد معظمهم في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين. معظم سكان المنطقة غير قادرين على المغادرة بسبب الحصار المستمر منذ سنوات من قبل إسرائيل ومصر.
وقطعت إسرائيل إمدادات الغذاء والوقود والكهرباء والأدوية عن غزة، وتم إغلاق المنفذ الوحيد المتبقي من مصر يوم الثلاثاء بعد غارات جوية بالقرب من المعبر الحدودي. وقالت سلطة الكهرباء في غزة إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة لديها نفد منها الوقود منذ ذلك الحين، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن القطاع.
المساعدات الإنسانية
التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وذلك على هامش أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرر انعقادها في وقتٍ لاحق.
وبحث الوزيران خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والاتصالات المكثفة التي يُجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
فيما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أهمية استمرار تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين خاصة في ظل التداعيات الأخيرة.
كما انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، قائلا إن قطع الكهرباء والمياه يتعارض مع حقوق الإنسان للفلسطينيين.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تحتفظ حكومته بعلاقات مع إسرائيل وحماس، يوم الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار في الحرب.
بعض تأثيرات الحرب
وهددت الحرب بتأخير أو عرقلة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة لتحسين العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب.
كما أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية، عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة، بعد نفاد الوقود المشغل لها، نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر، ومنع وصول إمدادات الوقود.
وأوضحت سلطة الطاقة أن قطاع غزة الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني، بات دون أي مصدر للكهرباء والمياه، خاصة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء والمياه عن القطاع، منذ الأحد الماضي.
ويشار إلى أن محطة توليد الكهرباء كانت تنتج قبل توقفها عن العمل، نحو 20 في المئة من احتياجات قطاع غزة للكهرباء.

وقصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بكثافة شواطئ قطاع غزة، اليوم، ملحقة خسائر في عدة مرافق عامة قريبة من شواطئ المدينة.
وأفادت أن القصف البحري الإسرائيلي ركز على منطقة الواحة والسودانية شمالاً، حتى منطقة ميناء غزة القديم، مما أدى لخسائر بشرية ومادية، وترافق القصف مع حصار بحري خانق فرضه الاحتلال الإسرائيلي على شواطئ القطاع، منذ السبت الماضي.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن طواقمها انتشلت 20 شهيداً وعشرات الجرحى من تحت أنقاض البنايات السكنية في حي الكرامة شمال قطاع غزة، والذي تعرض خلال الساعات الماضية لقصف عنيف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 1055 شهيداً و5184 جريحاً.
ولفتت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت 20 سيارة إسعاف، أثناء محاولتها انتشال الشهداء والجرحى، خلال العدوان المستمر على القطاع.
الأونروا
لم تتمكن من إدخال مساعدات إلى غزة
تستضيف حالياً 170 ألف شخص في أكثر من 80 مدرسة ومرافق أخرى في جميع أنحاء قطاع غز
أشارت إلى أن وصول المدارس إلى طاقتها الاستيعابية قد أجبر الناس على البدء بالتوجه إلى مرافق الرعاية الصحية بحثاً عن المأوى.
تعرب عن قلقلها من نفاد الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود، في الأسابيع القليلة المقبلة.
بينت أن الوكالة فقدت أربعة من موظفيها نتيجة الغارات الجوية على غزة.
عرضت 14 من منشآتها على الأقل للضرر بشكل مباشر وغير مباشر.
مقر الأونروا تعرض لأضرار جانبية بسبب الضربات الجوية العنيفة في الأحياء المجاورة

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