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زلزال جديد يضاعف من كارثة أفغانستان

10/11/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) فاجأ زلزال قوي آخر غرب أفغانستان وبخاصة في قرية تشاهاك، بعد أن أدى زلزال سابق إلى مقتل أكثر من 2000 شخص وسوى قرى بأكملها بالأرض في مقاطعة هرات في واحدة من أكثر الزلازل تدميراً في تاريخ البلاد الحديث.
وما زالت أفغانستان تعاني من الزلزال السابق الذي لم تحسب حصيلته التدميرية الكاملة.
انهيار أرضي
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، على بعد حوالي 28 كيلومترا (17 ميلا) خارج هيرات، عاصمة الإقليم، وعلى عمق 10 كيلومترات (6 أميال)، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وقال عبد الواحد ريان المتحدث باسم وزارة الإعلام، إن الزلزال تسبب في انهيار أرضي أدى إلى إغلاق الطريق السريع الرئيسي بين هرات وتورغوندي.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن مستشفى هيرات الإقليمي استقبل 117 مصابا جراء زلزال الأربعاء.
وقالت المجموعة، المعروفة أيضًا باسمها المختصر الفرنسي MSF، إنها أرسلت إمدادات طبية إضافية إلى المستشفى وتقوم بنصب أربع خيام طبية أخرى في المنشأة.
وبينت على موقع ((X))، المعروف سابقًا باسم تويتر: ((تساعد فرقنا في فرز حالات الطوارئ وإدارة المرضى المستقرين المقبولين في الخيام الطبية)).
تدمير المباني
كما أدى زلزال الأربعاء إلى تدمير جميع المنازل البالغ عددها 700 منزل في قرية تشاهاك، التي لم تمسها هزات الأيام السابقة. والآن هناك أكوام من التربة حيث كانت المساكن موجودة.
ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة حتى الآن في شاهاك لأن الناس لجأوا إلى الخيام هذا الأسبوع، خوفًا على حياتهم مع استمرار الهزات الأرضية في هرات.
ويشعر القرويون بالذهول بسبب فقدان منازلهم ومواشيهم، وهي ممتلكاتهم الوحيدة في كثير من الأحيان، ويشعرون بالقلق بشأن أشهر الشتاء القاسية المقبلة. وقال البعض، إنهم لم يروا زلزالا من قبل وتساءلوا متى سيتوقف اهتزاز الأرض.
وقال كثيرون، إنهم لا يشعرون براحة البال داخل الخيام خوفاً من أن ((تنشق الأرض وتبتلعنا في أي لحظة)).
توابع الزلزال
وكان مركز زلزال -الذي بلغت قوته أيضًا 6.3 درجة- على بعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) شمال غربي عاصمة المقاطعة، وكانت هناك عدة توابع قوية.
وقال مسؤولون من طالبان، إن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم في أنحاء هرات بعد الزلازل السابقة. وقالوا بعد ذلك، إن الزلازل تسببت في مقتل وإصابة الآلاف، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن الضحايا.

وإلى جانب الأنقاض والجنازات بعد الدمار الذي حدث السبت، لم يتبق سوى القليل من القرى في تلال المنطقة المتربة. ويكافح الناجون للتأقلم مع فقدان عديد من أفراد الأسرة، وفي عديد من الأماكن، يفوق عدد السكان الأحياء عدد المتطوعين الذين جاءوا لتفتيش الأنقاض وحفر المقابر الجماعية.
وفي نايب رافي، وهي قرية كان عدد سكانها في السابق حوالي 2500 نسمة، قال الناس إنه لم يكن هناك أحد على قيد الحياة تقريبًا باستثناء الرجال الذين كانوا يعملون في الخارج عندما وقع الزلزال. وعمل الناجون طوال اليوم مع الحفارات لحفر خنادق طويلة للدفن الجماعي.
وفي حقل قاحل في منطقة زيندا جان، قامت جرافة بإزالة أكوام من التراب لإفساح المجال أمام صف طويل من القبور.

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