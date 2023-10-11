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القوات الفرنسية تبدأ الانسحاب من النيجر

10/11/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) غادر أكثر من 100 جندي فرنسي النيجر، حيث بدأت القوات الفرنسية في الانسحاب منها بعد أكثر من شهرين من إطاحة جنود متمردين بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في البلاد، حسبما أعلن الجيش. وقال المتحدث العسكري الفرنسي الكولونيل بيير جوديليير إن أكثر من 100 جندي غادروا عبر رحلتين جويتين العاصمة نيامي، في أول جولة من عدة جولات مغادرة من الآن حتى نهاية العام، موضحا أن الجميع عائدون إلى فرنسا.
يأتي الرحيل بعد أسابيع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستنهي وجودها العسكري في النيجر، وتسحب سفيرها من البلاد نتيجة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر يوليو.
وأعلنت الولايات المتحدة رسميا أن الإطاحة بالبازوم كانت انقلابا، وعلقت مساعدات للنيجر بمئات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والتدريب.
مناورات مخادعة
وبث التليفزيون الحكومي في النيجر صورا لقافلة تغادر قاعدة في ولام في الشمال، قائلة إنها كانت متجهة إلى تشاد المجاورة إلى الشرق.
وأمهل المجلس العسكري المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في النيجر، لويز أوبين، 72 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب بيان لوزارة الخارجية. وأشار المجلس العسكري إلى ((المناورات المخادعة)) التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة، لمنع مشاركته الكاملة في الجمعية العامة التي انعقدت الشهر الماضي في نيويورك كأحد أسباب ذلك القرار.
وكان الحكام العسكريون يريدون من سفير النيجر السابق لدى الأمم المتحدة بكاري ياو سانجاري، الذي عين وزيرا للخارجية بعد الانقلاب، أن يتحدث نيابة عن النيجر في الجمعية العامة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن بكاري لم يحصل على أوراق اعتماده للحضور، بعد أن أرسل وزير خارجية حكومة النيجر المخلوعة رسالة إلى المنظمة الدولية ((يبلغها بانتهاء مهام السيد بكاري كممثل دائم للنيجر لدى الأمم المتحدة)).
ولم ترد الأمم المتحدة على الفور على طلب المجلس العسكري رحيل أوبين.
ومنذ الاستيلاء على السلطة، استغل القادة العسكريون في النيجر المشاعر المعادية لفرنسا بين السكان ضد حاكمها الاستعماري السابق، وقالوا إن الانسحاب يشير إلى خطوة جديدة نحو سيادتها.
التمرد الجهادي
وكان الكثيرون في الغرب ينظرون إلى النيجر على أنها آخر دولة في منطقة الساحل الإفريقي - وهي منطقة شاسعة جنوب الصحراء الكبرى - يمكن الشراكة معها لدحر التمرد الجهادي المتزايد المرتبط بتنظيمي ((القاعدة)) و((داعش)).
وقد تم بالفعل طرد القوات الفرنسية من قِبل الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، اللتين تشهدان تصاعدا في الهجمات.
ويحذر المحللون من أن انسحاب فرنسا سيترك فراغا أمنيا يمكن أن يستغله المتطرفون.
وقال رضا لياموري، زميل بارز في مركز ((سياسات الجنوب الجديد))، وهو مركز أبحاث مقره المغرب: ((ربما لم تكن القوات الفرنسية قد هزمت هذه الجماعات، لكنها على الأقل عطلت أنشطتها وحدت منها)).
وأوضح لياموري أنه مع خروج الفرنسيين من الصورة، فمن المرجح أن ((تتوسع هذه العمليات إلى المناطق التي كانت القوات الفرنسية تقدم فيها الدعم للقوات النيجرية، خاصة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو)).

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