413.3 مليار ريال رواتب المشتغلـين بقـطاع الأعـمال

(MENAFN
- Al Watan) بلغت رواتب وتعويضات المشتغلين في الأنشطة التشغيلية بقطاع الأعمال بالمملكة خلال العام الماضي 413.3 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 6% عن العام السابق له، متأثرة بارتفاع التعويضات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وحسب تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء فقد تقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد على بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى في حجم التعويضات، وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية الفرعية فقد ارتفعت تعويضات المشتغلين في أنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13%، ونشاط استخراج النفط والخام والغاز الطبيعي بنسبة 12%، وأنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 7%. نمو إيجابي
وأشار التقرير إلى استمرار قطاع الأعمال بتحقيق معدلات نمو متتالية خلال العامين 2021 و2022، حيث ظهرت ملامح الأداء الإيجابية جليةً على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ووفق نتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية للعام 2022، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع من 4.081 مليارات ريال خلال العام 2021 ليصل إلى 5.070 مليارات ريال خلال العام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 24 %، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع العمال 2.017 مليار ريال، مرتفًعا بنسبة 16% عما كان عليه في العام 2021. ارتفاع الإيرادات
شكلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ما نسبته 29% من إجمالي إيرادات القطاع، تليها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 28%، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15%، وأنشطة التشييد بنسبة 7%، وأنشطة المال والتأمين بنسبة 5%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4%، أما بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى شكلت مجتمعة ما نسبته 13% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال، وتشير نتائج الإحصاءات إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت قطاع العمال بنسبة 24% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبنظرة أكثر قربا على أداء الأنشطة الفرعية يلاحظ ارتفاع الإيرادات التشغيلية في نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 64%، تليها أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 40%، وأنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 37%، وذلك مقارنة بالعام 2021. ارتفاع النفقات التشغيلية
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال 2.017 مليار ريال، وارتفعت النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع النفقات التشغيلية في مختلف النشطة الاقتصادية، كما أشارت نتائج الأنشطة الاقتصادية الفرعية إلى ارتفاع النفقات التشغيلية في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 74%، يليها كل من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة ارتفاع بلغت 39% و57 % على التوالي. نسبة مساهمة الأنشطة التشغيلية في الإيرادات:
التعدين واستغلال المحاجر= 29%
الصناعة التحويلية= 28%
تجارة الجملة والتجزئة= 15%
التشييد= 7%
المعلومات والاتصالات= 4%
الأنشطة الأخرى= 13% التوزيع النسبي للنفقات التشغيلية:
الصناعة التحويلية = 41%
تجارة الجملة والتجزئة= 39%
التشييد= 7%
التعدين واستغلال المحاجر= 5%
المعلومات والاتصالات= 4%
أنشطة المال والتأمين= 4%
الأنشطة الأخرى= 15%
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