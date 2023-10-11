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413.3 مليار ريال رواتب المشتغلـين بقـطاع الأعـمال

10/11/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت رواتب وتعويضات المشتغلين في الأنشطة التشغيلية بقطاع الأعمال بالمملكة خلال العام الماضي 413.3 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 6% عن العام السابق له، متأثرة بارتفاع التعويضات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وحسب تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء فقد تقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد على بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى في حجم التعويضات، وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية الفرعية فقد ارتفعت تعويضات المشتغلين في أنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13%، ونشاط استخراج النفط والخام والغاز الطبيعي بنسبة 12%، وأنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 7%.
نمو إيجابي
وأشار التقرير إلى استمرار قطاع الأعمال بتحقيق معدلات نمو متتالية خلال العامين 2021 و2022، حيث ظهرت ملامح الأداء الإيجابية جليةً على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ووفق نتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية للعام 2022، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع من 4.081 مليارات ريال خلال العام 2021 ليصل إلى 5.070 مليارات ريال خلال العام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 24 %، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع العمال 2.017 مليار ريال، مرتفًعا بنسبة 16% عما كان عليه في العام 2021.
ارتفاع الإيرادات
شكلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ما نسبته 29% من إجمالي إيرادات القطاع، تليها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 28%، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15%، وأنشطة التشييد بنسبة 7%، وأنشطة المال والتأمين بنسبة 5%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4%، أما بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى شكلت مجتمعة ما نسبته 13% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال، وتشير نتائج الإحصاءات إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت قطاع العمال بنسبة 24% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبنظرة أكثر قربا على أداء الأنشطة الفرعية يلاحظ ارتفاع الإيرادات التشغيلية في نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 64%، تليها أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 40%، وأنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 37%، وذلك مقارنة بالعام 2021.
ارتفاع النفقات التشغيلية
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال 2.017 مليار ريال، وارتفعت النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع النفقات التشغيلية في مختلف النشطة الاقتصادية، كما أشارت نتائج الأنشطة الاقتصادية الفرعية إلى ارتفاع النفقات التشغيلية في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 74%، يليها كل من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة ارتفاع بلغت 39% و57 % على التوالي.
نسبة مساهمة الأنشطة التشغيلية في الإيرادات:
التعدين واستغلال المحاجر= 29%
الصناعة التحويلية= 28%
تجارة الجملة والتجزئة= 15%
التشييد= 7%
المعلومات والاتصالات= 4%
الأنشطة الأخرى= 13%
التوزيع النسبي للنفقات التشغيلية:
الصناعة التحويلية = 41%
تجارة الجملة والتجزئة= 39%
التشييد= 7%
التعدين واستغلال المحاجر= 5%
المعلومات والاتصالات= 4%
أنشطة المال والتأمين= 4%
الأنشطة الأخرى= 15%

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