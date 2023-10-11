Thursday, 12 October 2023 07:29 GMT

تطوير 203 آلاف متر للسياحة البيئية

10/11/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف ممثلون لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، التوجه لاستثمار وتطوير موقع في متنزه الأحساء الوطني، بإجمالي مساحته 203 آلاف و252 مترًا مربعًا كنشاط بيئي، وسياحي، وذلك بغرض الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم الأنشطة السياحية في المنطقة، لافتين إلى أن منصة ((استثمر)) في المدن السعودية ((فرص))، تقدم 4 خدمات رئيسية، وهي: طرح الفرصة في المنصة، لجنة فتح المظاريف، لجنة الاستثمار أو لجنة فحص العروض، المشتريات والعقود.
4 آليات لطلب الفرصة
وضع ممثلو الوزارة والمركز الوطني، أمس خلال ورشة عمل بعنوان: ((الفرص الاستثمارية بمتنزه الأحساء الوطني)) في غرفة الأحساء، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، بمشاركة واسعة للمستثمرين والمطوّرين وبعض مسؤولي الجمعيات المختصة، 4 آليات لتقديم طلب الفرصة الاستثمارية، وهي: التقديم على الفرص الاستثمارية عن طريق فرع الوزارة التابع لمنطقة الفرصة، أو التقديم عن طريق فرع الوزارة الرئيسي، أو عبر الجهة المشرفة عليها، أو عبر البريد الإلكتروني.
3 معايير فنية
أضافوا أن هناك 3 معايير للتقييم الفني للفرصة الاستثمارية، وهي:
01 - خبرة المستثمر وقدرته المالية ((قيمة وعدد المشاريع السابقة التي نفذها المستثمر، والقدرة المالية للمستثمر)).
02 - فهم المشروع والمتطلبات ومنهجية العمل المقترح.
03 - خطة المشروع ((فريق المشروع وخطة العمل)).
4500 هكتار
أوضحوا أن المتنزه الذي أنشئ قبل أكثر من 60 عامًا، يمتد على مساحة كبيرة تصل إلى 4500 هكتار، تضم أكثر من مليونين شجرة، وتتوزَّعُ بين الحدائق وبرك السباحة وملاعب الأطفال ومسارات المشي، ومضمار للخيول وآخر للدراجات، فضلًا عن تحوِّله إلى مقصدٍ سياحي بارز بفضل نمو الكثافة السكانية والحركة السياحية، مشيرين إلى أن الفرصة الاستثمارية المطروحة في المتنزه لمدة 15 سنة، وأن آخر يوم لشراء كراسة الشروط هو 27 أكتوبر الجاري.

MENAFN11102023000089011017ID1107228980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث