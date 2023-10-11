تطوير 203 آلاف متر للسياحة البيئية

(MENAFN
- Al Watan) كشف ممثلون لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، التوجه لاستثمار وتطوير موقع في متنزه الأحساء الوطني، بإجمالي مساحته 203 آلاف و252 مترًا مربعًا كنشاط بيئي، وسياحي، وذلك بغرض الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم الأنشطة السياحية في المنطقة، لافتين إلى أن منصة ((استثمر)) في المدن السعودية ((فرص))، تقدم 4 خدمات رئيسية، وهي: طرح الفرصة في المنصة، لجنة فتح المظاريف، لجنة الاستثمار أو لجنة فحص العروض، المشتريات والعقود. 4 آليات لطلب الفرصة
وضع ممثلو الوزارة والمركز الوطني، أمس خلال ورشة عمل بعنوان: ((الفرص الاستثمارية بمتنزه الأحساء الوطني)) في غرفة الأحساء، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، بمشاركة واسعة للمستثمرين والمطوّرين وبعض مسؤولي الجمعيات المختصة، 4 آليات لتقديم طلب الفرصة الاستثمارية، وهي: التقديم على الفرص الاستثمارية عن طريق فرع الوزارة التابع لمنطقة الفرصة، أو التقديم عن طريق فرع الوزارة الرئيسي، أو عبر الجهة المشرفة عليها، أو عبر البريد الإلكتروني. 3 معايير فنية
أضافوا أن هناك 3 معايير للتقييم الفني للفرصة الاستثمارية، وهي:
01 - خبرة المستثمر وقدرته المالية ((قيمة وعدد المشاريع السابقة التي نفذها المستثمر، والقدرة المالية للمستثمر)).
02 - فهم المشروع والمتطلبات ومنهجية العمل المقترح.
03 - خطة المشروع ((فريق المشروع وخطة العمل)). 4500 هكتار
أوضحوا أن المتنزه الذي أنشئ قبل أكثر من 60 عامًا، يمتد على مساحة كبيرة تصل إلى 4500 هكتار، تضم أكثر من مليونين شجرة، وتتوزَّعُ بين الحدائق وبرك السباحة وملاعب الأطفال ومسارات المشي، ومضمار للخيول وآخر للدراجات، فضلًا عن تحوِّله إلى مقصدٍ سياحي بارز بفضل نمو الكثافة السكانية والحركة السياحية، مشيرين إلى أن الفرصة الاستثمارية المطروحة في المتنزه لمدة 15 سنة، وأن آخر يوم لشراء كراسة الشروط هو 27 أكتوبر الجاري.
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