19% نمو سجلات وكالات الدعاية والإعلان

(MENAFN
- Al Watan) كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية في وكالات الدعاية والإعلان بنسبة 19% بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
وبلغ عدد السجلات التجارية في وكالات الدعاية والإعلان في الربع الثالث من العام الجاري، 11782 سجلا، مقابل 9879 خلال الفترة نفسها للعام الماضي 2022.
وتصدرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 7092 سجلا، تلتها مكة المكرمة 4004 ثم الشرقية 1933 ورابعا المدينة المنورة 627 سجلا، ثم عسير بـ518 سجلا. نشاطات وكالات الدعاية
يوجد عدد من مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق، ووكالات الدعاية في المملكة تمارس النشاطات الخاصة بتصميم وتنفيـذ الإعلانات التجاريـة والتحريرية والمصورة والمرسومة والناطقة، وكذلك إعداد وتنفيذ الحملات التسويقية ذات العلاقة بالسلع والخدمات، وكذلك لمنشآت الدعاية والإعلان التسويق التي تروج البضائع والسلع أو الخدمات عبر الوسائط المرئية والمسموعة. ويشمل ذلـك: الإشراف على حسابات العملاء بمواقع التواصل الاجتماعي وما يشابهها من خدمات. حجم قطاع الإعلانات
ويبلغ حجم قطاع الإعلانات في المملكة 11 مليار ريال ما يعادل 2.9 مليار دولار سنويا، وهو الأكبر في المنطقة.
ويشكل الجمهور السعودي للمعلنين جزءا كبيرا من المستهلكين في المنطقة. ويراهن السعوديون على أن معظم وكالات الدعاية والإعلان الدولية، التي تتواجد بكثرة في المملكة وتسيطر على جزء كبير من السوق، تفتقد إلى مجموعة من العوامل التي تجعلها غير قريبة من المواطن، أهمها عدم إجادتها للغة التسويق المحلية نظرا لاعتمادها على عناصر أجنبية، ما نتجت عنه إعلانات ودعايات لا تتناسب مع طبيعة المجتمع، وأدى إلى وجود ردود فعل كثيرة من المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي.
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