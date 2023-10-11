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19% نمو سجلات وكالات الدعاية والإعلان

10/11/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية في وكالات الدعاية والإعلان بنسبة 19% بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
وبلغ عدد السجلات التجارية في وكالات الدعاية والإعلان في الربع الثالث من العام الجاري، 11782 سجلا، مقابل 9879 خلال الفترة نفسها للعام الماضي 2022.
وتصدرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 7092 سجلا، تلتها مكة المكرمة 4004 ثم الشرقية 1933 ورابعا المدينة المنورة 627 سجلا، ثم عسير بـ518 سجلا.
نشاطات وكالات الدعاية
يوجد عدد من مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق، ووكالات الدعاية في المملكة تمارس النشاطات الخاصة بتصميم وتنفيـذ الإعلانات التجاريـة والتحريرية والمصورة والمرسومة والناطقة، وكذلك إعداد وتنفيذ الحملات التسويقية ذات العلاقة بالسلع والخدمات، وكذلك لمنشآت الدعاية والإعلان التسويق التي تروج البضائع والسلع أو الخدمات عبر الوسائط المرئية والمسموعة. ويشمل ذلـك: الإشراف على حسابات العملاء بمواقع التواصل الاجتماعي وما يشابهها من خدمات.
حجم قطاع الإعلانات
ويبلغ حجم قطاع الإعلانات في المملكة 11 مليار ريال ما يعادل 2.9 مليار دولار سنويا، وهو الأكبر في المنطقة.
ويشكل الجمهور السعودي للمعلنين جزءا كبيرا من المستهلكين في المنطقة. ويراهن السعوديون على أن معظم وكالات الدعاية والإعلان الدولية، التي تتواجد بكثرة في المملكة وتسيطر على جزء كبير من السوق، تفتقد إلى مجموعة من العوامل التي تجعلها غير قريبة من المواطن، أهمها عدم إجادتها للغة التسويق المحلية نظرا لاعتمادها على عناصر أجنبية، ما نتجت عنه إعلانات ودعايات لا تتناسب مع طبيعة المجتمع، وأدى إلى وجود ردود فعل كثيرة من المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي.

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