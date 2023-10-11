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11.66% زيادة بمناولة الحاويات بالموانئ

10/11/2023 11:14:38 PM
(MENAFN- Al Watan) زادت نسبة الحاويات المناولة بالموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ خلال شهر سبتمبر بنسبة 11.66% لتصل إلى 732.293 حاوية قياسية، مقارنة بـ655.831 حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022، بما يعكس جودة وفعالية الأداء بالموانئ، ونجاح خطط ومبادرات الهيئة الساعية إلى تعزيز خدمات قطاع الموانئ، وتوسيع قدراته الاستيعابية.
وشهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر سبتمبر 2023 زيادة بنسبة 18.20% لتصل إلى 234.663 حاوية، مقارنة بـ 198.529 حاوية في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 17.18% لتصل إلى 217.933 حاوية، مقارنة بـ 185.986 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022.
وسجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 3.09%، لتصل إلى 279.697 حاوية مقارنة بـ271.316 حاوية في شهر سبتمبر لعام 2022، مما يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، ويتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.
كما ارتفع إجمالي الطنيات المناولة بنسبة 2.59% ليصل إلى 26.058.679 طنًا من البضائع، مقارنة بـ 25.399.895 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022، فيما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر سبتمبر لعام 2023 انخفاضًا نسبته 27.09% لتصل إلى 1.559.020 طنًا، مقارنة بـ 2.138.364 طنًا في سبتمبر لعام 2022.
وبلغت أحجام البضائع العامة 676.017 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4.211.684 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 13.175.777 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 533.948 رأس ماشية، بزيادة 744.31%، مقارنة بـ 63.241 رأس ماشية في الفترة ذاتها لعام 2022.
واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 72.934 راكبًا، بزيادة 79.29% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 40.679 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 83.049 سيارة، بارتفاع قدره 19.77% مقارنة بـ 69.341 سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق، وسجلت الحركة الملاحية ارتفاعًا بنسبة 11.83% بنحو 1.040 سفينة، مقارنة بـ 930 سفينة، في سبتمبر 2022.

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