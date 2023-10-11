11.66% زيادة بمناولة الحاويات بالموانئ

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- Al Watan) زادت نسبة الحاويات المناولة بالموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ خلال شهر سبتمبر بنسبة 11.66% لتصل إلى 732.293 حاوية قياسية، مقارنة بـ655.831 حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022، بما يعكس جودة وفعالية الأداء بالموانئ، ونجاح خطط ومبادرات الهيئة الساعية إلى تعزيز خدمات قطاع الموانئ، وتوسيع قدراته الاستيعابية.
وشهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر سبتمبر 2023 زيادة بنسبة 18.20% لتصل إلى 234.663 حاوية، مقارنة بـ 198.529 حاوية في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 17.18% لتصل إلى 217.933 حاوية، مقارنة بـ 185.986 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022.
وسجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 3.09%، لتصل إلى 279.697 حاوية مقارنة بـ271.316 حاوية في شهر سبتمبر لعام 2022، مما يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، ويتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.
كما ارتفع إجمالي الطنيات المناولة بنسبة 2.59% ليصل إلى 26.058.679 طنًا من البضائع، مقارنة بـ 25.399.895 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022، فيما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر سبتمبر لعام 2023 انخفاضًا نسبته 27.09% لتصل إلى 1.559.020 طنًا، مقارنة بـ 2.138.364 طنًا في سبتمبر لعام 2022.
وبلغت أحجام البضائع العامة 676.017 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4.211.684 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 13.175.777 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 533.948 رأس ماشية، بزيادة 744.31%، مقارنة بـ 63.241 رأس ماشية في الفترة ذاتها لعام 2022.
واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 72.934 راكبًا، بزيادة 79.29% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 40.679 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 83.049 سيارة، بارتفاع قدره 19.77% مقارنة بـ 69.341 سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق، وسجلت الحركة الملاحية ارتفاعًا بنسبة 11.83% بنحو 1.040 سفينة، مقارنة بـ 930 سفينة، في سبتمبر 2022.
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