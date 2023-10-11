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صندوق النقد يصدر توقعات متواضعة للنمو في المدى المتوسط

10/11/2023 11:02:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبقى صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أعد قبل الحرب الأخيرة في غزة، توقعات النمو في الأمد المتوسط متواضعة جدا.
وأكد كبير اقتصاديي صندوق النقد، بيير أوليفييه جورنتشاس، أن تداعيات الحرب في غزة لاتزال غير واضحة بسبب تعدد السيناريوهات المتعلقة بالنزاع في هذه المرحلة ما يصعب التوصل لتقييم الآثار حاليا.
وأضاف صندوق النقد أن النمو الاقتصادي يتأثر سلبا ببعض الآثار المستمرة لجائحة كورونا، وبالحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، وبعض الأحداث المناخية القاسية وتقلص الدعم المالي.
وأبقى صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير لهذا العام عند 3% لكنه خفض توقعات النمو للعام المقبل بنسبة 0.1% عن توقعاته في يوليو إلى 2.9%.
وبالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 2.1% في 2023 وبنسبة 0.5% إلى 1.5% للعام المقبل، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي تجاوز توقعات ما قبل الجائحة.
أما بالنسبة للصين، فقد خفض صندوق النقد توقعات النمو للعام الجاري، بـ 0.2% إلى 5% وللعام المقبل بـ 0.3% إلى 4.2% بسبب أزمة القطاع العقاري وضعف الطلب الخارجي.
وبشأن منطقة اليورو، خفض صندوق النقد توقعات النمو بـ 0.2% إلى 0.7% في 2023 وبـ 0.3% إلى 1.2% في 2024.
وفيما يتعلق بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للعام الحالي بـ 1.1% مقارنة مع توقعاته السابقة في يوليو إلى 0.8%، لكنه رفعها بنسبة 1.2% للعام المقبل إلى 4%.
يذكر أن البيان الختامي للميزانية السعودية لعام 2024 كان أكثر تحفظا وبشكل واضح من توقعات الصندوق، حيث أشار إلى نمو شبه صفري للاقتصاد السعودي هذا العام.

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