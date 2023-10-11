Thursday, 12 October 2023 07:28 GMT

Ooredoo الكويت تطلق برنامج تمكين الموظفين في المناصب القيادية

10/11/2023 11:02:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتخـــذ شـــركة Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، خطوات جادة نحو تمكين موظفيها من خلال برامج القيادة المستمرة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، قامت الشركة بإطلاق برنامج مكثف مخصص لتمكين الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية خلال العامين 2023 و2024.
ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى دعم فئات مختلفة من موظفي الشركة، وهم: الموظفون ذوو الأداء المتميز، والموظفون الذين يشغلون مراكز قيادية مهمة، بالإضافة إلى توجيه اهتمام خاص نحو المواهب الشابة الموجودة في الشركة، ويأتي البرنامج كجزء من التزام Ooredoo الكويت بتطوير مهارات وقدرات كوادرها القيادية والمستقبلية، وهو جزء مهم من استراتيجيتها للنجاح والتطور المستدام في عالم الاتصالات.
وفي إطار هذا البرنامج المتميز، قامت مجموعة من الكتاب والمفكرين البارزين على الساحة العالمية بتقديم مساهمات قيمة، من خلال إلقاء الندوات والمحاضرات في عدد من المواضيع الجوهرية، من بين هؤلاء الشخصيات، يتألق الكاتب العالمي جون غراي، بمؤلفاته الرائدة في مجال العلاقات الإنسانية، وعلى وجه الخصوص، كتابه الأكثر مبيعا على مستوى العالم «الرجال من المريخ، النساء من الزهرة». كما شارك كل من الكاتب وورن نايت، الخبيرة كلوديا لاموث، المدربة إينيس مورا، بالإضافة إلى الكاتب الشهير بول سلون، والمؤلف الغني عن التعريف، بول سميث، في تقديم جلسات ملهمة وتوجيهات غنية طوال فترة البرنامج.
وتهدف الشركة إلى تعزيز دور المرأة والارتقاء بمكانتها في الوظائف التنفيذية والقيادية. من أجل تحقيق هذا الهدف، نظمت Ooredoo الكويت برنامجا مكثفا خصوصا لتمكين موظفاتها في المناصب القيادية، ومن بين هذه المبادرات، تأتي ندوة جون غراي التي نظمت بهدف تسليط الضوء على مجموعة من الأساليب والاستراتيجيات التي تساهم في تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. يسلط هذا الحدث الضوء على أهمية خلق بيئة عمل متجانسة ومتكاملة. وركزت المناقشات خلال هذه الندوة على تبني أساليب قيادية ملهمة وتحقيق التوازن المثالي بين العمل والحياة، مع التأكيد على أهمية التنوع والابتكار في بيئة العمل. من ناحيته، عبر الكاتب الشهير جون غراي عن سعادته لزيارته الكويت واستضافته من قبل Ooredoo الكويت. وشدد على أهمية دور المرأة في العالم الوظيفي، مؤكدا أن دعم المرأة في مكان العمل، يساعدها على تحقيق التوازن بين متطلباتها الشخصية والمهنية.
وذكرت الشركة ان «منتدى إطار التحول اليومي»، الذي قامت Ooredoo الكويت بتصميمه بدقة، يأتي كجزء من الجهود المكثفة والمستمرة لدعم قطاع الأعمال في مواجهة تحديات عملية تبني التحول الرقمي ضمن إطار العمل. هذا البرنامج الشامل لا يقدم للمشاركين تقييما عميقا ومفصلا للمشهد الرقمي فحسب، ولكنه يزودهم أيضا بإستراتيجيات فعالة للتغلب على العقبات والتحديات المرتبطة به، ليعزز استمراريتهم ووجودهم في طليعة قطاعاتهم الصناعية.
وفي تعليقه على برامج القيادة المستمرة، أعرب عيسى البشير، مدير الموارد البشرية في Ooredoo الكويت، عن سعادته واعتزازه بتنظيم مثل هذه الفعاليات. وقال: «تجسد هذه الندوات التزامنا الراسخ بتمكين المرأة ودعم الفئات المختلفة من موظفي الشركة وحرصنا على تحقيق الشمولية في المناصب القيادية ضمن فريق العمل. نحن نؤمن بأن إنشاء بيئة عمل متنوعة وشاملة هو ركيزة نجاحنا، وأن مثل هذه المبادرات تمهد السبيل لموظفينا لاكتساب المهارات والثقة التي يحتاجونها للتميز في دورهم القيادي».

MENAFN11102023000130011022ID1107228940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث