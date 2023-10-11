التجاري نجاح إصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار لمدة 10 سنوات



إلهام محفوظ: السندات حظيت باهتمام كبير من المستثمرين في ضوء المكانة الممتازة التي يتمتع بها «التجاري»

حسين العريان: نجاح الإصدار يُعزز التواجد الراسخ للبنك من حيث الجدارة الائتمانية كثاني أقدم البنوك المحلية

علي خليل: إصدار السندات رسخ ريادة «المركز» في قطاع الخدمات المصرفية وسط إقبال لافت من المستثمرين رشا عثمان: «المركز» قام بهيكلة أول سندات قابلة للتحول إلى أسهم وأول سندات مدعومة بنظام البناء والتشغيل

أعلن كل من البنك التجاري الكويتي «التجاري» بصفته المصدر، والمركز المالي الكويتي «المركز» مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، عن نجاح إتمام إصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار لمدة 10 سنوات قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، وتعتبر الشريحة الأولى ضمن برنامج إصدار سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال صادرة بالدينار الكويتي بقيمة 100 مليون دينار بحد أقصى، وهو الإصدار الأول من نوعه المقوم بالدينار الكويتي.وقد تم ذلك عبر الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، حيث تم الاكتتاب في السندات بالكامل، الأمر الذي يعكس الثقة في جودة الإصدار ويعزز من المكانة المميزة للبنك التجاري الكويتي وكفاءة مدير الإصدار، كما تتوج هذه الصفقة أول إصدار سندات للبنك التجاري الكويتي، وتقدم سندات الشريحة الأولى من البرنامج عوائد مجزية لحامليها، حيث تم إصدارها بسعر فائدة متغيرة قدره 3.0% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي سنويا على أن يكون الحد الأدنى لسعر الفائدة السنوي هو 5% وتدفع على دفعتين نصف سنوية، وسوف يستخدم البنك عوائد إصدار السندات لزيادة معدل الشريحة الثانية من رأس مال البنك المساند (Tier 2 Capital)، بما يسهم في تقديم تعزيز إضافي لنسبة كفاية رأس المال لدى البنك والتي تزيد بشكل مريح عن الأطر الصادرة عن لجنة بازل (3) وكذلك لأغراض البنك التوسعية مستقبلا.وتم منح برنامج السندات المساندة غير المضمونة من الشريحة الثانية تصنيف على درجة «BBB» من قبل وكالة كابيتال انتليجنس، وذلك استنادا إلى القاعدة الرأسمالية الجيدة للبنك التجاري، حيث يملك البنك معدلا مرتفعا من الشريحة الأولى لرأس المال ومعدلا مرتفعا من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وكذلك أصول ذات جودة ممتازة، حيث يحافظ البنك على نسبة القروض المتعثرة عند معدل صفر للعام الخمس تواليا كما في نهاية عام 2022 والربع الأول من عام 2023، بالإضافة إلى معدلات مرتفعة من احتياطي القروض المتعثرة. ويتمتع البنك بمعدل أرباح جيد مع أعلى عائد على متوسط الأصول مقارنة ببنوك مماثلة، إضافة إلى تمتعه بسيولة عالية وقاعدة تمويل جيدة.اهتمام المستثمرينوبهذه المناسبة، صرحت الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، إلهام محفوظ قائلة: «نحن فخورون بإنجاز إصدار السندات الأول للبنك وكذلك برنامج السندات الأول من نوعه المقوم بالدينار الكويتي، وقد حظيت هذه السندات باهتمام كبير من جانب المستثمرين في ضوء المكانة الممتازة التي يتمتع بها البنك في السوق المصرفي الكويتي، حيث أظهر الطلب القوي الذي لمسناه ثقة السوق في القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، وفي أداء البنك التجاري وخططه الاستراتيجية المستقبلية بوجه خاص، وكذلك في كفاءة مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب. وسيسهم نجاح الإصدار في تعزيز كفاية رأس المال للبنك التجاري، وسيدعم خطط النمو المستقبلية لدينا. ولقد ساعد وضوح خطة العمل للبنك، مدعومة بالخبرة المهنية لمدير الإصدار، وكذلك التفاعل الإيجابي والفعال مع الجهات التنظيمية سواء بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال، في إبرام هذه الصفقة بنجاح وفي وقت وجيز».بدوره، قال مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار للبنك التجاري، حسين العريان: «يعزز نجاح هذا الإصدار التواجد الراسخ للبنك التجاري من حيث الجدارة الائتمانية والمصداقية كثاني أقدم البنوك الكويتية تأسيسا في الكويت، كما يمثل شهادة قوية على مكانة سوق رأس المال الكويتي كوجهة استثمارية جاذبة توفر فرصا ذات ربحية عالية للمصدرين والمستثمرين على حد سواء، ولقد أثمر التعاون المشترك مع المركز المالي الكويتي عن استكمال الإصدار بكفاءة، ولقد لعب التنفيذ الفعال لعملية إصدار السندات دورا محوريا في إتمامها بنجاح».إقبال لافتمن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«المركز»، علي حسن خليل، عن سعادته بنجاح الإصدار قائلا: «إنه لفخر كبير لنا أن تسنح لنا فرصة التعاون مع البنك التجاري الكويتي في إصدار الشريحة الأولى من برنامج إصدار سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، ونحن سعداء بإتمامنا دورنا كمدير إصدار ووكيل اكتتاب على أكمل وجه، ما يرسخ ريادتنا في قطاع الخدمات المصرفية، ولقد حازت مشاركتنا في هذا الإصدار على إقبال لافت من قبل المستثمرين، ويعود الفضل في ذلك إلى الطلب القوي من جانب المستثمرين الذين جذبهم الأداء المستقر واستراتيجية النمو التي ينتهجها البنك التجاري الكويتي إضافة إلى التصنيف الائتماني القوي، بالإضافة إلى الإمكانات الاحترافية لمدير الإصدار، وقام «المركز» بمساعدة العديد من الشركات المحلية في العديد من القطاعات في إصدار السندات والصكوك لتوفير التمويل اللازم لدعم نشاطاتها. ونعتز بعلاقتنا الوطيدة مع البنك التجاري ونسعى إلى تعزيزها عبر التعاون المستمر فيما بيننا».بدورها، أكدت رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي، أسواق المال، الخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز»: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نستكمل إبرام هذه الصفقة بنجاح، والتي شهدت إقبالا على الاكتتاب مدفوعا بالسمعة الطيبة التي يتمتع بها البنك التجاري، وتمثل عملية إصدار السندات هذه إضافة محورية لسجل «المركز» الحافل كمدير إصدار واكتتاب، حيث قام «المركز» بهيكلة أول سندات قابلة للتحول إلى أسهم مقومة بالدينار الكويتي، وكذلك أول سندات مدعومة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية مقومة بالدينار الكويتي، وأول سندات ذات عائد مرتفع مقومة بالدينار الكويتي، إضافة إلى أول إصدار صكوك من قبل شركة كويتية».