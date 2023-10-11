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16 7 مليون برميل الطاقة التكريرية لدول الشرق الأوسط بحلول 2030

10/11/2023 11:02:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
استعرض تقرير صادر عن شركة RationalStat سوق التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وفرص النمو والتحليل التنافسي والطلب والتحديات والاتجاهات المستقبلية والتوقعات خلال الفترة بين عامي 2023 و2030 حيث توقع أن تلامس قيمة سوق التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط 16.7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وبمعدل نمو سنوي يزيد على 3.9%.
وقال التقرير إن إيران ستتولى قيادة سوق التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط خلال فترة الدراسة، حيث إنها ستسجل أعلى إضافات في الطاقة التكريرية بحلول عام 2030، في غضون ذلك تمتلك المملكة العربية السعودية حصة بارزة تبلغ 30% من طاقة التكرير النشطة في الشرق الأوسط في عام 2023 وبطاقة 3.330 ملايين برميل في اليوم.

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