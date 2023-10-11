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لجنة التجارة والنقل في غرفة التجارة ناقشت قرار تثبيت أسعار المواد الغذائية

10/11/2023 11:02:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس اجتماعها الثاني لعام 2023 برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة خالد مشاري الخالد وبحضور أعضاء اللجنة، حيث ناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها والتي كان من بينها آخر المستجدات لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتثبيت أسعار بيع المواد الغذائية.
وأكدت اللجنة أهمية العمل بمبدأ الاقتصاد الحر الذي يكرس المنافسة ويضمن توافر السلع في الأسواق المحلية، لتحسين جودة المنتجات من خلال تكريس مبدأ المنافسة وفتح الاقتصاد الكويتي، كما أكدت اللجنة أهمية الاستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد أفضل الطرق والأساليب التي تحافظ على تدفق السلع للأسواق المحلية، بما يضمن للمستهلك توافر السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية.
واستعرضت اللجنة أبرز المعوقات التي تؤثر على حركة تبادل السلع بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها المعايير والاشتراطات التي تطبق على المنتجات المحلية الكويتية، إضافة إلى التطرق لأهم الحلول التي تساهم في تحقيق انسيابية الحركة التجارية فيما بين دول المجلس.
وفي نهاية الاجتماع، أكدت اللجنة على أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.

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