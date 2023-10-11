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هنادي المباركي الكويت سباقة في التنويع الاقتصادي القائم على البرامج الحديثة

10/11/2023 11:02:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صرحت د.هنادي المباركي مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسس ايكوسيستم للاستشارات الإدارية ورئيسة المؤتمر بأن الكويت سارعت إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إنشاء الصناديق السيادية للابتكار والتكنولوجيا مثل صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطــــة وصنـــدوق التكنولوجيا وإنشاء العديد من الهيئات الاستثمارية مثل هيئة الاستثمار المباشر وصندوق التكنولوجيا وإنشاء مراكز الابتكار مثل مركز الشيخ صباح الأحمد للابتكار والموهبة والعديد من برامج مسرعات وحاضنات الأعمال وجمعيات النفع العام التي تتماشى مع الخطة التنموية لعام 2035.
وركزت المباركي على التنويع الاقتصادي القائم على الرقمنة وكذلك رفع المؤشرات التنافسية العالمية من خلال إقامة المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر لعام 2023 من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي ومشاركة عالمية واسعة تفوق 222 خبيرا، لذا أخذت شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية على عاتقها إقامة المؤتمر العربي والعالمي سنويا.
وبينت المباركي ان المعرض والمؤتمر الافتراضي الدولي الذي يركز على نمو وأرباح الشركات من خلال مشاركة 200 شركة في المعرض ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي عالميا وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة وتحسين الجودة وتخفيض التكاليف وتعزيز التنافسية واتخاذ القرارات الذكية، وتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة وتحسين العمليات. وبين تقرير منظمة العمل الدولية ان أكثر من 70% من القوى العاملة في العالم تعمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك بين تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان الشركات تسهم في 60% من الإجمالي القيمة المضافة في البلدان التابعة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويعتبر قطاع الشركات الناشئة من الابتكار، يتم تأسيس 50% من الابتكارات الجديدة، اما منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن الذكاء الاصطناعي يتوقع ان ينشئ أكثر من 12 مليون وظيفة في قطاع التكنولوجيا والابتكار بحلول عام 2025 كذلك يسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 20% وقطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة بحلول عام 2030.

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