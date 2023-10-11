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برقان يحصد جائزة التميز في إحلال العمالة الوطنية

10/11/2023 11:02:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد بنك برقان، للمرة الثانية، جائزة التميز في «إحلال العمالة الوطنية»، من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في شهادة جديدة على تفوقه بتنمية الموارد البشرية وتمكين المواهب الوطنية. وتعتبر هذه الجائزة المرموقة، المخصصة لشركات القطاع الخاص التي تحقق أعلى نسبة توطين للوظائف على مستوى دول المنطقة، دليلا واضحا على التزام بنك برقان باستراتيجية التوطين والإحلال، وذلك وفقا للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وبمناسبة تحقيق هذا الإنجاز المهم، قال فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي- الكويت بالوكالة: «نفتخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة مرة أخرى والتي تضاف إلى إنجازات البنك وسعيه الدائم في مجال التوطين والإحلال. ونؤمن بأن الاهتمام بتطوير رأس المال البشري هو الأساس في تحقيق النمو المستدام والنجاح لبنك برقان. كما ان البنك يحرص دائما على استقطاب العمالة الوطنية كجزء أساسي من خطته الاستراتيجية الداعمة للكوادر الوطنية الشابة القادرة على المساهمة في دعم وتطوير المسيرة التنموية بالكويت وتأهيلهم من خلال خطط تدريبية متخصصة تمهيدا لشغلهم مراكز قيادية في البنك مستقبلا، وذلك لإيماننا بالمواهب والكفاءات التي تساعد في سير عجلة التطور التي يشهدها القطاع المصرفي».
وحصل بنك برقان على هذه الجائزة المرموقة من خلال عدة معايير، أهمها نسبة توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف المستويات الوظيفية، إشراك المرأة في العمل خصوصا في المراكز القيادية، إضافة إلى جهود دعم وتوظيف المواهب من ذوي الهمم. وركز معايير التقييم الأخرى على المزايا المقدمة للموظفين وثقافة بيئة العمل وتدابير الصحة والسلامة وجهود التدريب والتنمية التي تدعم جميع الموظفين في تقدمهم المهني، وأخيرا معدل دوران الموظفين.
تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان قد حصد الجائزة ذاتها في عام 2019، ما يؤكد التزامه باستراتيجية التوطين والإحلال على مستوى الكويت، وذلك من خلال استمرار نمو عدد الكفاءات الكويتية في كافة فروعه، ومع ارتفاع نسبة معدلات العمالة الوطنية فيه، يقدم البنك نموذجا متميزا ومثالا ناجحا للقطاع الخاص الكويتي في استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية وفي تسخير كافة الإمكانات للشباب الكويتي الواعد وتسليحهم بالمهارات الأساسية من خلال برامج التدريب والتطوير الحديثة تمهيدا لشغلهم مراكز قيادية في البنك مستقبلا.

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