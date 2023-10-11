زين تحصد جائزة التميز بتطوير 5G للأعمال

إيمان الروضان: نتطلع إلى استكمال ريادة «زين الكويت» بإطلاق تكنولوجيا 5.5G المتطورة

أعلنت «زين» عن حصولها على جائزة «التميز بتطوير الجيل الخامس 5G للأعمال»، وذلك على هامش حفل جوائز التميز والقيادة الذي نظمه مجلس «سامينا للاتصالات» في دبي، وسط حضور نخبة من القياديين التنفيذيين والمسؤولين من كبرى شركات الاتصالات والجهات التنظيمية بالمنطقة.وخلال الحفل، قام الرئيس التنفيذي لمجلس «سامينا للاتصالات» بوكار بي إيه بتسليم الجائزة للرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، وهي الجائزة التي أتت تقديرا لتفوق زين في تمكين بيئة الأعمال باستخدام أحدث تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس 5G التي تحقق النمو المستدام لمؤسسات القطاعين العام والخاص.وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت إيمان الروضان: «تبرز هذه الجائزة مركز زين الريادي في قيادة السوق المحلي، وتسلط الضوء على جهودنا المستمرة في تمكين التحول الرقمي الشامل في مختلف الصناعات الحيوية من القطاعين العام والخاص عبر توظيف أحدث تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل بنيتنا التحتية القوية ومنظومة شراكاتنا مع أكبر رواد التكنولوجيا العالميين، ونتطلع لاستكمال ريادة زين الكويت بإطلاق تكنولوجيا 5.5G المتطورة، والتي ستفتح آفاقا جديدة أمام مجتمع الأعمال وعملائنا الأفراد على حد السواء».وأضافت: «تفردت زين في العام 2019 بكونها أول شركة أطلقت تكنولوجيا الجيل الخامس تجاريا، مما شكل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة، ومنذ ذلك الحين، تلتها العديد من الإنجازات في تطويع تقنيات 5G لتطوير تجربة العملاء الرقمية».وتابعت الروضان قائلة: «وفرنا العديد من التجارب المميزة والاختيارات المرنة لمحتوى الترفيه، بينما استمرينا في تطوير وتحديث البنية التحتية وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا المتطورة، والتي توجت بريادة زين كأول مشغل يطرح خدمة المكالمات الصوتية على شبكة الجيل الخامس (Vo5G) عالميا العام الماضي».وتعتبر جوائز التميز والقيادة LEADs إحدى أبرز المنصات الإقليمية المرموقة التي تحتفي بإنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، وينظمها مجلس «سامينا» وهو تحالف شركات الاتصالات الذي يشمل ثلاث مناطق جغرافية واسعة من العالم: جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتسلط هذه الجوائز الضوء على الجهود المتسارعة التي يبذلها مزودو الخدمات التكنولوجية، والشركات المزودة للخدمات الرقمية، ومشغلو الاتصالات، والجهات التنظيمية، وغيرها، وترتكز هذه الجوائز على أربع فئات رئيسية هي الابتكار، وتميز الأعمال، والتفوق في تجربة العميل، وريادة الشؤون التنظيمية.وقامت جوائز التميز والقيادة هذا العام بتسليط الضوء على الشركات والمؤسسات التي تفوقت في تقديم خدمات الاتصالات المتطورة لخدمة دول المنطقة، وبالأخص تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس 5G ونظم الأعمال، كما وفر مجلس «سامينا» عبر هذا الحدث منصة لمزودي خدمات التكنولوجيا ومشغلي الاتصالات من دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحث أفضل الممارسات ونماذج الأعمال التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي والدفع به قدما.وثمنت «زين» هذه الجائزة المرموقة من مجلس «سامينا» للاتصالات، والتي تحتفي بالدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص الكويتي في تنمية الاقتصاد الوطني وتمكين التحول الرقمي بمؤسسات الدولة المختلفة، وتقديرها للإنجازات التي تحرزها المؤسسات الكويتية على وجه الخصوص، مبينة أنها تعتبر هذا التكريم بمنزلة اعتراف من مؤسسة متخصصة في قطاعات الاقتصاد والأعمال بتفوق وتميز عملياتها على المستويين التشغيلي والتجاري.