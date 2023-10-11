هوندا Pilot تصميم أكثر قوة وجاذبية

MENAFN - Al-Anbaa) أطلقت شركة هوندا موتور (الشرق الأوسط وافريقيا) سيارة هوندا Pilot الجديدة كليا، موديل 2023 والتي تعتبر أكبر وأقوى سيارة دفع رباعي في تاريخ هوندا، وهي سيارة الدفع الرباعي العائلية المثالية ذات التصميم الجديد والقوي، وبمساحة أكبر للركاب والأمتعة، كما تتربع كرائدة في فئتها من حيث القدرات على الطرق الوعرة والديناميكيات الرياضية على الطرق السريعة.تم تقديم هوندا Pilot لأول مرة في عام 2003، وأصبحت أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات ثلاثة صفوف من المقاعد في الصناعة تم تطويرها على منصة أحادية الجسم تشبه السيارة.على مدى عقدين من الزمن، وضعت Pilot معايير الصناعة فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الوقود، والتعبئة الداخلية الواسعة والمدروسة، وأداء السلامة، وأداء التعامل في فئة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة.الجديد في سيارة Pilot لهذا العام هو التصميم الخارجي الأكثر قوة والذي يعكس قدرات الطرق الوعرة، مع 7 إلى 8 مقاعد عند الطلب، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع محرك V6 جديد كليا ذي 24 صماما وسعة 3.5 ليترات ونظام الدفع الرباعي i-VTM4TM، مع 7 أوضاع للقيادة، نظام استشعار هوندا القياسي في جميع الفئات، ميزات السلامة والتكنولوجيا المتقدمة مثل 8 وسائد هوائية، أجهزة استشعار أمامية وخلفية لركن السيارة، نظام كاميرا متعدد الرؤية 360 درجة على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى اللون الخارجي الجديد - أحمر معدني مشع واللون الداخلي الجديد تماما - بني طبيعي.تصميم خارجي قوي وحديثتعمل سيارة Pilot الجديدة كليا على تطوير التصميم القوي الجديد بمظهر جديد قوي ووقفة قوية؛ استكمالا لقدراتها على الطرق الوعرة، يتميز تصميم Pilot الجديد كليا بالقوة والطموح وجاهز للمغامرة مع شبكة كبيرة مستقيمة وخط حزام أفقي قوي.يسلط خط الحزام الأفقي القوي الضوء على طولها الإجمالي المتزايد، بينما تمنحها قاعدة العجلات الأطول والمسارات الأوسع حضورا أقوى وأكثر عدوانية.إن جناح الباب الخلفي الأنيق والمصابيح الخلفية LED الجديدة تجعل من السهل التعرف على الجيل الرابع من Pilot على الفور من الخلف. تتميز Sport Grade بحواف سوداء لامعة، وواجهة شبكية وزخارف عادم من الكروم وعوارض سقف قياسية سوداء ومصابيح ضباب أمامية وعجلات مقاس 20 بوصة.أداء قويتعد Pilot واحدة من سيارات الدفع الرباعي الأكثر سلاسة وقوة في فئتها، حيث ينتج محرك V6 الجديد كليا ذو 24 صماما QUAD CAM سعة 3.5 ليترات قوة 285 حصانا عند 6100 دورة في الدقيقة وعزم دوران 355 نيوتن متر عند 5000 دورة في الدقيقة. يتمتع المحرك المطور حديثا بزاوية صمام ضيقة تبلغ 35 درجة لتحسين التغليف، كما يتيح التوقيت المتغير للصمام التحكم الأمثل لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.الاتصال والتكنولوجيالقد تم دمج التكنولوجيا البديهية بذكاء في نظام Pilot مع التركيز على السائق، بدءا من شاشة العرض الأمامية وحتى شاشة عرض العدادات الرقمية، ومتوافقة مع Apple CarPlay® اللاسلكي القياسي وAndroid AutoTM السلكي ونظام صوتي بشاشة مقاس 9 بوصات في جميع الفئات.

مواصفات Pilot الجديدة كلياً

٭ 4 فئات – EX، وSport، وEX-L، وTouring.٭ تصميم خارجي قوي.٭ محرك DOHC V6 جديد كليا بسعة 3.5 ليترات مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات.٭ الجيل الثاني من نظام الدفع الرباعي الموجه لعزم الدوران TMi-VTM4.٭ تصميم داخلي أكثر تطورا وراحة.٭ مساحة إجمالية للركاب رائدة في فئتها.٭ حسب الطلب 7 أو 8 مقاعد.٭ نظام تحكم آلي بالتكيف ثلاثي المناطق، مقاعد جلدية أو قماش، طي المقاعد 60:40.٭ نظام نشط للصوت ونظام نشط للتحكم في الضوضاء.٭ 8 وسائد هوائية قياسية في جميع الفئات.٭ الأجهزة الرقمية القياسية.٭ شاشة معلومات السائق مقاس 10.2 بوصة، رقمية بالكامل.٭ شاشة 9 بوصة تعمل باللمس ومتوافقة مع ®Apple CarPlay اللاسلكي وTMAndroid Auto بالكابل.٭ نظام Bose المحيطي المكون من 12 مكبر صوت في طراز Touring و9 مكبرات صوت في الفئات الأخرى.٭ 7 أوضاع للقيادة، بما في ذلك الأوضاع الرياضية الجديدة، والسحب، والطرق الوعرة.٭ نظام ®Honda Sensing القياسي مع كاميرا جديدة ذات الرؤية العريضة.٭ بوابة خلفية كهربائية ذات ارتفاع قابل للتعديل والبرمجة.٭ الجيل الجديد من الوسائد الهوائية(8 وسائد) قياسية في جميع الفئات.٭ تتوافر Pilot بـ 7 ألوان خارجيةو3 ألوان داخلية مع القماش والجلد.