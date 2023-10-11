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KIB يواصل تقديم عرض التمويل الأقوى

10/11/2023 11:02:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تمديد عرض التمويل الأقوى في فئته على سيارات SIERRA من GMC، ويتضمن العرض منح تمويل مساومة مع فترة سداد 5 سنوات بأرباح 3 سنوات فقط، مع إضافة كفالة على السيارة مدتها 3 سنوات أو 100.000 كم. وتأتي مثل هذه العروض التمويلية المميزة من KIB في إطار تعزيز شراكته مع الوكيل المحلي لسيارات «جنرال موتورز»، شركة «محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني».
وبهذه المناسبة، قال رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري: «نواصل اليوم توفير عروض تمويل السيارات الأقوى من نوعها، انطلاقا من حرصنا في البنك على ترسيخ علاقاتنا القوية مع شركائنا من نخبة وكلاء وشركات السيارات في الكويت، وبهدف الاستمرار بتقديم العروض التمويلية الفريدة والمميزة لعملاء KIB ومنحهم فرصة امتلاك أفخم السيارات، بمزايا حصرية تواكب توقعاتهم وتناسب أسلوب حياتهم العصري».
وأكد الشمري أن مواصلة هذا العرض من KIB يأتي بسبب الإقبال الواسع الذي شهده من قبل العملاء خلال الفترة السابقة، ولما قدمه من مزايا حصرية لاقت استحسانهم وزادت من ثقتهم، وكان العرض قد صمم ضمن اتفاقية استراتيجية وقعها البنك مؤخرا مع شركة «محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني»، الوكيل المحلي لسيارات «جنرال موتورز»، والتي تعتبر من أشهر الماركات العالمية، وأكثرها مبيعا في الكويت ومنطقة الخليج العربي.
وتحت مظلة شعاره المؤسسي «بنك للحياة»، لا يدخر KIB جهدا من أجل تطوير خدمات ومنتجات مصرفية وتمويلية مبتكرة، وإطلاقها عبر حلول وتسهيلات تلبي احتياجات عملائه المتنامية، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق رغباتهم بالحصول على أحدث موديلات السيارات، وخصوصا سيارات GMC.

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