Stc توقع شراكة إستراتيجية مع بيتك لخدمة كبار العملاء



خالد الشملان: «بيتك» يواصل جهوده في تقديم العروض والمزايا وطرح المنتجات والخدمات المبتكرة للعملاء مزيد الحربي: الشراكة تعزز التعاون بين قطاعي الاتصالات والمصارف وتحقيق قيمة للعملاء المتميزين

وقعت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في الكويت شراكة استراتيجية مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أكبر بنك في الكويت، والمؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا لخدمة كبار العملاء من كلتا المؤسستين.وتهدف هذه الشراكة، التي تربط برنامج الخدمات المالية الخاصة والرواد من «بيتك» مع برنامج تميز من stc، إلى تزويد كبار العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات والعروض والمزايا الحصرية ذات القيمة المضافة والمصممة خصيصا لهم.وخلال زيارة الإدارة التنفيذية لـ «بيتك» فرع تميز في مقر شركة stc الرئيسي، تم الإعلان عن توقيع الشراكة بين «بيتك» وstc رسميا، ما يجسد نجاح جهود كلتا المؤسستين نحو تقديم حلول قيمة ومبتكرة وخدمات رقمية ومصرفية متكاملة لعملائهما.وتضمنت الشراكة مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات والمزايا، ما يضمن رحلة عملاء سلسة ومتميزة لكلا الطرفين، حيث سيقوم «بيتك» بموجب الشراكة بتقديم منتجات مصرفية وتجارية لعملاء تميز، فيما ستقوم شركة الاتصالات الكويتية بدورها بتقديم باقة متنوعة من المزايا والخدمات والمنتجات في مجال الاتصالات لعملاء «بيتك» من شريحتي الخدمات المالية الخاصة و«الرواد».وفي الوقت الذي يتميز فيه البرنامجان بعروضهما المتميزة المنفردة، إلا أنهما يتقاربان حول هدف مشترك يتمثل في إضفاء قيمة إلى تجربة عملائهما، وتشجيعهم على استكشاف والاستفادة من العديد من المزايا المتاحة من خلال برنامج متكامل وحصري لتعزيز ولاء العملاء.وعلى هامش توقيع الشراكة الاستراتيجية، قال الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» - الكويت، خالد يوسف الشملان: «إن شراكتنا الاستراتيجية مع stc، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والحلول الرقمية، تدعم جهودنا بتزويد عملاء الخدمات المالية الخاصة وشريحة الرواد بإمكانية الوصول إلى المزايا الحصرية والعروض المخصصة حصريا لهم، ومن خلال الجمع بين خبرتنا في مجال الخدمات المصرفية وتميزنا في طرح الحلول والخدمات الرقمية، من جهة وبين الفكر الابداعي لـ stc في مجال الاتصالات والحلول الرقمية، فإننا لا نعزز قيمة عروضنا وخدماتنا لعملائنا فحسب، بل نمهد الطريق أيضا لمستقبل تتكامل فيه خدماتنا بسلاسة، ما يوفر تجربة مصرفية مميزة ذات قيمة مضافة للعملاء».وأضاف الشملان ان تقديم مميزات وعروض خاصة وحصرية مصممة خصيصا لعملاء الطرفين يعزز المساهمة بتحقيق المصالح المشتركة، ويندرج ضمن إطار تعزيز رضا العملاء وتحقيق تطلعاتهم.وأعرب الشملان عن سعادته بالتعاون مع شركة الاتصالات stc الرائدة، مبينا ان هذا التعاون يأتي أيضا ضمن إطار اهتمام «بيتك» بتعزيز عمل الشركات العاملة في السوق الكويتي، لتقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء على أرقى المستويات.ولفت الشملان إلى ان «بيتك» يقدم منتجات مصرفية وتجارية مثل: البطاقات الائتمانية والحسابات المصرفية والخدمات التجارية لعملاء stc التي تقدم بدورها مزايا وخدمات ومنتجات ومزايا حصرية في مجال الاتصالات لعملاء «بيتك».وأكد الشملان ان «بيتك» يواصل جهوده في تقديم العروض والمزايا وطرح المنتجات والخدمات المبتكرة لمختلف شرائح العملاء بشكل متوازن يناسب طبيعة كل شريحة ليبقى «بيتك» الخيار الأول للعملاء بفضل تميز خدماته وشموليتها وسهولة استخدام خدماته الرقمية وحلوله المصرفية المختلفة.من جانبه، أعرب م.مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة stc، عن تفاؤله بالشراكة مع «بيتك»، قائلا: «يسر stc الانطلاق في هذه الرحلة مع بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك في الكويت وأحد أكبر المؤسسات في القطاع المصرفي العالمي. وستعمل الشراكة الإستراتيجية الجديدة على تعزيز التعاون بين قطاعي الاتصالات والمصارف، ما يؤدي في المقابل إلى تحقيق قيمة غير مسبوقة للعملاء المتميزين في كلتا المؤسستين. فضلا عن ذلك، فإن تعاوننا هو في الواقع شراكة استراتيجية تهدف إلى التعاون مع جميع شرائح عملاء الطرفين من خلال الدمج بين أفضل خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية مستقبلا».وتابع الحربي: «في stc، يدفعنا الابتكار وإثراء تجربة العملاء نحو السعي الدائم لتحقيق التميز فيما نقدمه من خدمات متكاملة، كما أن التوافق مع عملاء الخدمات المالية الخاصة وشريحة الرواد من بيت التمويل الكويتي يسمح لنا بدمج نقاط قوتنا، بما يسهم، ليس فقط بتعزيز مجموعة العروض المتاحة لعملائنا من تميز، ولكن أيضا بما يضمن توفير العروض المصممة خصيصا لهم، ويضيف قيمة حقيقية إلى خيارات نمط حياة عملائنا. لذا تعد هذه الشراكة شهادة على التزامنا بالتطور والابتكار المستمر من أجل تلبية توقعات عملائنا وتجاوزها في العالم الرقمي دائم التغيير..».